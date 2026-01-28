सारा के भाई इब्राहिम अली खान को ओरी ने कहा- बेशरम, एल्विश ने वजह पूछी तो बोले…

संक्षेप: ओरी और सारा अली खान के बीच क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। अब एल्विश यादव के पॉडकास्ट में पहुंचे ओरी ने बताया है कि सारा से दोस्ती कैसे हुई। इतना ही नहीं उन्होंने सारा के भाई इब्राहिम को बेशरम भी कहा।

ओरहान अवत्रामणि और सारा अली खान के बीच अनबन की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हैं। ओरी और सारा के बीच क्या प्रॉब्लम है, ये किसी को नहीं पता। वह हिंट कर चुके हैं कि सारा की मां अमृता सिंह ने उन्हें ट्रॉमा दिया है। सारा से फिर से बातचीत तभी पॉसिबल है जब अमृता सिंह उनसे माफी मांगेंगी। इतना ही नहीं एल्विश यादव के पॉडकास्ट पर ओरी ने इब्राहिम अली खान को बेशरम भी कहा। वहीं बताया कि वह सारा के दोस्त कैसे बने।

ओरी और सारा कैसे बने दोस्त एल्विश यादव के पॉडकास्ट पर ओरी ने बताया कि उनकी दोस्ती सारा से कैसे शुरू हुई। उनसे पूछा गया कि वह बॉलीवुड के कई सिलेब्रिटीज के दोस्त हैं। इस पर ओरी बोले, 'ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप चैट है बॉलीवुड स्टार्स की और एक दिन उन्होंने मुझे ऐड किया और मैं आज उन सब लोगों के साथ दोस्त हूं।' ओरी आगे बोलते हैं, 'एक ऐप था जिसका नाम था AskFM जहां लोग मुझसे सारा के बारे में कई सवाल पूछते थे। उस वक्त मैं सारा से मिला भी नहीं था। हम पहली बार न्यूयॉर्क में मिले थे। हमारे एक दोस्त ने डिनर की व्यवस्था की और वह सो गया लेकिन सारा आई। हम गए, हमने डिनर किया और बार-बार मिलते रहे। धीरे-धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए।'





छोले-भटूरे से हो गई नफरत इस पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से का प्रोमो आया है जिसमें ओरी से पूछा जाता है कि इंडस्ट्री में बेशरम कौन है। इस पर ओरी जवाब देते हैं, इब्राहिम अली खान। एल्विश उनसे वजह पूछते हैं तो ओरी बताते हैं कि उन्हें अपने पॉडकास्ट पर बुलाओ। ओरी ने बताया कि वह छोले-भटूरे से नफरत करते हैं क्योंकि उनकी दोस्त सारा उन्हें पटौदी लेकर गई और वहां तीन दिन तक छोले-भटूरे खिलाती रही।