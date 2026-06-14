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ध्रुव राठी को ओरी ने बताया एंटी नेशनल, बोला- मेरा इस्तेमाल क्लिकबेट की तरह…

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड सेलेब्स के करीबी ओरी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में ध्रुव राठी को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि वो ध्रुव राठी को पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने ध्रुव राठी को एंटी नेशनल भी बुलाया।  

ध्रुव राठी को ओरी ने बताया एंटी नेशनल, बोला- मेरा इस्तेमाल क्लिकबेट की तरह…

सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी तस्वीरों और पोस्ट की वजह से चर्चा में रहने वाले ओरहान अवात्रामणि उर्फ ओरी ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी को एंटी नेशनल कहकर बुलाया। उन्होंने ध्रुव राठी जिन मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं, उन वीडियोज को लेकर भी सवाल उठाया। ओरी ने बातचीत में साफ किया कि वो ध्रुव राठी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं।

ध्रुव राठी को पसंद नहीं करते हैं ओरी

लर्न बाय केके क्रिएट पॉडकास्ट में खास बातचीत में ओरी ने कहा कि उन्होंने अपने आपको इस लायक बनाया है कि लोग आज उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं, अपने कंटेंट के लिए उनके थंबनेल लगा लेते हैं। इसी बातचीत में उन्होंने ध्रुव राठी का नाम लिया और कहा कि वो ध्रुव को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं।

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मेरा थंबनेल इस्तेमाल करता है

ओरी ने कहा, आपने पूछा ध्रुव राठी के बारे में। मैंने कहा मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो अपने वीडियोज में मेरा थंबनेल इस्तेमाल करता है ताकि मैं वो वीडियो देखूं। आप मेरा इस्तेमाल क्लिकबेट की तरह कर रहे हैं। आपने मुझे अपना 20 मिनट का वीडियो दिखा दिया जो मेरे बारे में है भी नहीं। वो मेरे लिए टॉर्चर है।

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ध्रुव राठी को बताया एंटी नेशनल

ओरी ने आगे कहा कि उन्हें ये भी लगता है कि ध्रुव राठी एंटी-नेशनल हैं। उनसे जब पूछा गया कि एंटी नेशनल कौन होता है? इसपर ओरी ने कहा कि मुझे लगता है कि वो जो टॉपिक कवर करते हैं, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से करता है, जो वो उसके नेरेटिव में फिट बैठते हैं। मुझे उसके टॉपिक्स पता नहीं हैं क्योंकि मैं हर चीज फॉलो नहीं करता हूं। वो कुछ अजीब कहेगा जिसका कोई मतलब नहीं होगा। और उसे जब कुछ कवर करना चाहिए, तो वो उसे कवर नहीं करेगा। इसलिए मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है।

ध्रुव को बताया एआई बोट

ओरी ने कहा कि वो किसी एआई बॉट की तरह है। उन्होंने कहा कि उनका एआई भी बहुत चीप दिखता है। या तो आप इतने खराब दिखते हो या आपका एआई इतना चीप दिखता है।

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ओरी की बात करें तो सेलेब्स के बीच ओरी काफी फेमस हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की लगभग हर पार्टी में ओरी नजर आते हैं। ओरी जल्द ही कलर्स के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे। इस बार खतरों के खिलाड़ी में कुछ नए तो कुछ पुराने चेहरे नजर आनेवाले हैं। रोहित शेट्टी और बाकी कंटेस्टेंट्स ने शो की शूटिंग शुरू कर दी है। खतरों के खिलाड़ी की रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं हुआ है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

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