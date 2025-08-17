'हे भगवान, इसकी शर्ट पर ब्रा...' ओरी की टी-शर्ट देख शॉक्ड हुए फैंस, वीडियो देख लोगों ने किया ट्रोल

ओरी हमेशा ही खबरों में छाए रहते हैं। ओरी न किसी फिल्म में न किसी म्यूजिक वीडियो और न ही किसी टीवी शो में काम किया, इसके बाद भी वो इतने पॉपुलर हैं। उनकी पॉपुलैरिटी के आगे इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स भी पीछे रह जाते हैं।

इंटरनेट सेंसेशन और बॉलीवुड स्टार किड्स के फेवरेट ओरी यानी ओरहान अवात्रामणि आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ओरी हमेशा ही खबरों में छाए रहते हैं। ओरी न किसी फिल्म में न किसी म्यूजिक वीडियो और न ही किसी टीवी शो में काम किया, इसके बाद भी वो इतने पॉपुलर हैं। उनकी पॉपुलैरिटी के आगे इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स भी पीछे रह जाते हैं। ओरी अपने फैशन सेंस के लिए भी जाने जाते हैं। इसी बीच अब ओरी का एक नया वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ओरी ने ऐसी टी-शर्ट पहली, जिसे देख हर कोई दंग रह गया। इसे लेकर वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किए जा रहे हैं।

ओरी की टी-शर्ट देख फैंस हुए शॉक्ड हमेशा ही तरह इस बार भी अपने फैशन को लेकर सुर्खियों में आए हैं। ओरी का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। दरअसल, ओरी मुंबई में स्पॉट हुए। वो फुलऑन पार्टी मूड में नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ओरी ने एक ग्रे कलर की टी-शर्ट के साथ डेनिम जींस कैरी किया है। लेकिन हर किसी की नजर उनकी टी-शर्ट पर बने डिजाइन पर जा टिकी। ओरी की टी-शर्ट पर ब्रा का डिजाइन प्रिंट किया हुआ था। इस लुक में भी ओरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ पैपराजी को पोज देते नजर आए।