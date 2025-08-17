Orry Aka Orhan Awatramani Brutally Trolled For His T Shirt Design Video Goes Viral On Social Media 'हे भगवान, इसकी शर्ट पर ब्रा...' ओरी की टी-शर्ट देख शॉक्ड हुए फैंस, वीडियो देख लोगों ने किया ट्रोल, Bollywood Hindi News - Hindustan
'हे भगवान, इसकी शर्ट पर ब्रा...' ओरी की टी-शर्ट देख शॉक्ड हुए फैंस, वीडियो देख लोगों ने किया ट्रोल

ओरी हमेशा ही खबरों में छाए रहते हैं। ओरी न किसी फिल्म में न किसी म्यूजिक वीडियो और न ही किसी टीवी शो में काम किया, इसके बाद भी वो इतने पॉपुलर हैं। उनकी पॉपुलैरिटी के आगे इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स भी पीछे रह जाते हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 09:15 AM
इंटरनेट सेंसेशन और बॉलीवुड स्टार किड्स के फेवरेट ओरी यानी ओरहान अवात्रामणि आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ओरी हमेशा ही खबरों में छाए रहते हैं। ओरी न किसी फिल्म में न किसी म्यूजिक वीडियो और न ही किसी टीवी शो में काम किया, इसके बाद भी वो इतने पॉपुलर हैं। उनकी पॉपुलैरिटी के आगे इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स भी पीछे रह जाते हैं। ओरी अपने फैशन सेंस के लिए भी जाने जाते हैं। इसी बीच अब ओरी का एक नया वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ओरी ने ऐसी टी-शर्ट पहली, जिसे देख हर कोई दंग रह गया। इसे लेकर वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किए जा रहे हैं।

ओरी की टी-शर्ट देख फैंस हुए शॉक्ड

हमेशा ही तरह इस बार भी अपने फैशन को लेकर सुर्खियों में आए हैं। ओरी का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। दरअसल, ओरी मुंबई में स्पॉट हुए। वो फुलऑन पार्टी मूड में नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ओरी ने एक ग्रे कलर की टी-शर्ट के साथ डेनिम जींस कैरी किया है। लेकिन हर किसी की नजर उनकी टी-शर्ट पर बने डिजाइन पर जा टिकी। ओरी की टी-शर्ट पर ब्रा का डिजाइन प्रिंट किया हुआ था। इस लुक में भी ओरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ पैपराजी को पोज देते नजर आए।

लोगों ने बताया उर्फी की बहन

ओरी का ये वीडियो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया है। इस वीडियो में ओरी की टी-शर्ट देख लोग उन्हें ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। कई यूजर्स ने तो उन्हें उर्फी जावेद तक से कंपेयर किया है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'उर्फी का भाई कुल्फी।' एक दूसरा यूजर लिखता है, 'इस ड्रेस को क्या नाम दूं।' एक ने लिखा, 'हे भगवान, इसकी शर्ट पर ब्रा क्यों छपी है?' एक ने लिखा, 'वाह, उसने क्या ब्रा पहनी है!' ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं।

