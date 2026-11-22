Ormax Top 10 List: नंबर-1 पर साउथ की इस एक्ट्रेस का कब्जा, दीपिका-आलिया भी रह गईं पीछे, जानें कौन है वो?
इस बार भी टॉप 10 की लिस्ट में साउथ की एक्ट्रेसेस का दबदबा रहा। ये लिस्ट अक्टूबर 2026 की है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और बाहर हुआ।
ऑरमैक्स मीडिया की टॉप 10 लिस्ट का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। फिर चाहे ये लिस्ट एक्टर की हो या एक्ट्रेसेस की। ऐसे में अब टॉप 10 लिस्ट एक्ट्रेसेस की लिस्ट सामने आ चुकी है। इस बार लिस्ट में काफी बदलाव हुए हैं। इस बार भी टॉप 10 की लिस्ट में साउथ की एक्ट्रेसेस का दबदबा रहा। ये लिस्ट अक्टूबर 2026 की है। चलिए जानते हैं नंबर 1 पर किस एक्ट्रेस ने जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...
ऑरमैक्स की लिस्ट में एक बार फिर से साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इस महीने भी नंबर 1 पर हैं। इस वक्त सामंथा के काफी खास है। बीते दिनों समांथा एक प्यारे से बच्चे की मां बनी हैं।
आलिया बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। ऑरमैक्स मीडिया टॉप 10 की लिस्ट में इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट नंबर-2 पर हैं।
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बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आई हैं। इस लिस्ट में दीपिका तीसरे पर पहुंच गई हैं।
रश्मिका मंदाना हाल ही में 'रणबाली' में नजर आई थीं। इस फिल्म में रश्मिका अपने पति विजय देवरकोंडा के साथ नजर आई थीं। रश्मिका लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।
साई पल्लवी
साई पल्लवी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'रामायण' को लेकर सुर्खियों में हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। साई फिल्म में माता सीता का रोल निभा रही हैं। लिस्ट में साई पांचवे पर हैं।
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साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल इस बार छठे नंबर पर हैं। काजल साउथ की जानी मानी अभिनेत्री हैं।
साउथ एक्ट्रेस नयनतारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपने करियर में नयनतारा ने कई हिट फिल्में दी हैं। लिस्ट में नयनतारा ने सातवें पर हैं।
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ममिता बैजू
ममिता बैजू हाल ही में 'विश्वनाथ एंड संस' में नजर आई थीं। इस फिल्म मतें ममिता के रोल को काफी पसंद किया गया है। फिल्म में ममिता के साथ सूर्या नजर आए थे। लिस्ट में पहली बार ममिता बैजू की एंट्री हुई है। इस लिस्ट में ममिता आठवें पर हैं।
कृति सेनन
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं। कृति लिस्ट में 9वें पर हैं।
तृषा कृष्णन
साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी लिस्ट में हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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