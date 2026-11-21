टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट आई सामने, यश की धांसू एंट्री, शाहरुख-सलमान को पछाड़ नंबर-1 बना ये सुपरस्टार
ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस लिस्ट में साउथ से लेकर बॉलीवुड तक के स्टार्स का नाम शमिल है। आइए जानते हैं किसने नंबर 1 की बाजी मारी।
ऑरमैक्स टॉप 10 लिस्ट का फैंस को काफी इंतजार होता है। ऐसे में अब फैंस का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि ऑरमैक्स मीडिया ने टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट अक्टूबर 2026 की है। अक्टूबर महीने की ये लिस्ट काफी दिलचस्प है। तो चलिए जानते हैं मई मंथ में पर किस एक्टर ने नंबर 1 पर जगह बनाई है और कौन बॉटम पर है...
ऑरमैक्स टॉप 10 मीडिया की रिपोर्ट में बीते कई महीनों से प्रभास अपनी जगह से हिले नहीं हैं। नंबर 1 पर कोई और नहीं, बल्कि बाहुबली फेम साउथ सुपरस्टार यानी प्रभास हैं। इस मंथ भी प्रभास नंबर वन पर हैं।
बॉलीवुड किंग शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर खबरों में बने हुए हैं। शाहरुख की इस फिल्म के रिलीज का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ऑरमैक्स की लिस्ट में शाहरुख दूसरे नंबर हैं।
थलापति विजय
साउथ सुपरस्टार और पॉलिटिशियन थलापति विजय आज अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं। विजय इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं।
अल्लू अर्जुन भारतीय सिनेमा के एक लोकप्रिय अभिनेता हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें 'बन्नी' और 'स्टाइलिश स्टार' के नाम से भी जाना जाता है। वहीं, अल्लू को 'पुष्पा' फिल्म से बड़ी पहचान मिली है। लिस्ट में अल्लू अर्जुन इस बार चौथे नंबर पर हैं।
साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। उन्हें साउथ ही नहीं, बल्कि हर जगह के फैंस काफी पसंद करते हैं। इस लिस्ट में महेश पांचवें नंबर पर हैं।
यश
साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों 'रामायण' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। फिल्म में यश के रावण के किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है। 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है और ये इस साल की टॉप फिल्म बन चुकी है। इसी पॉपुलेटिटी को देखते हुए यश इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ऑरमैक्स टॉप 10 की लिस्ट में यश ने छठवें नंबर पर अपनी जगह बनाई है।
सूर्या
साउथ सुपरस्टार सूर्या इन दिनों एक के बाद एक अपनी फिल्मों के जरिए सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में सूर्या की फिल्म 'सीन' रिलीज हुई है। 'करुप्पु' के बाद फैंस उनकी 'सीन' मूवी के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में सूर्या भी इस लिस्ट में सूर्या सातवें पर हैं।
बॉलीवुड दबंग सलमान खान हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर हैं। अपने करियर में सलमान ने कई हिट फिल्में दी हैं। सलमान की फिल्म 'मातृभूमि' जल्द ही रिलीज होने वाली है। ऐसे में लिस्ट में सलमान आठवें पर हैं।
अक्षय कुमार इस लिस्ट में अक्षय 9वें नंबर पर हैं। अक्षय कुमार के पास इस वक्त कई फिल्में पाइपलाइन में हैं जो जल्द ही पर्दे पर देखने को मिलेंगी।
आरआरआर फेम रामचरण इस लिस्ट में इस बार दसवें पर थे। रामचरण साउथ के सुपरस्टार हैं। अपने करियर में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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