Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडOrhan Awatramani Mobbed during Appearance for Questioning in Drugs Case
₹252 करोड़ के ड्रग्स मामले में पेश हुए ओरी, इन्फ्लुएंसर को ANC ऑफिस के बाहर भीड़ ने घेरा

₹252 करोड़ के ड्रग्स मामले में पेश हुए ओरी, इन्फ्लुएंसर को ANC ऑफिस के बाहर भीड़ ने घेरा

संक्षेप:

इस महीने की शुरुआत में कथित ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख के दावों के बाद ओरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सुहैल को पिछले दिनों ही दुबई से डिपोर्ट किया गया था।

Wed, 26 Nov 2025 03:24 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कॉन्टेंट क्रिएटर ओरी उर्फ ओरहान अवत्रामणि बुधवार को 252 करोड़ के ड्रग्स मामले में जांचकर्ताओं के सामने पेश हुए। शुरू में ओरी ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स सेल (ANC) से अतिरिक्त समय मांगा था। ओरी जब पूछताछ के लिए पेश हुए तो बेहिसाब भीड़ वहां पर पहले से मौजूद थी। भीड़ ने ओरी को घेर लिया और लोग उनके साथ धक्का-मुक्की करने लगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भीड़ ने ओरी के साथ की धक्कामुक्की

पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस की ANC के कार्यालय पहुंचे ओरी को कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया, लेकिन इस बीच कई कैमरे उसकी ओर मीडिया कर्मियों ने ताने हुए हैं और वायरल वीडियो में माइक्रोफोन भी दिखाई पड़ रहे हैं। ओरी चश्मा और भूरे रंग की शर्ट पहने हुए हैं। बता दें कि इसी मामले में बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत भी इसी हफ्ते मंगलवार को एंटी-नारकोटिक्स सेल के सामने पेश हुए थे।

सेलेब्रिटीज के काफी क्लोज हैं ओरी

ओरी के तमाम बॉलीवुड सेलेब्रिटीज (खासकर न्यूकमर्स) के साथ काफी करीबी संबंध हैं। वो कई बार जाह्नवी कपूर और श्रद्धा कपूर जैसी सेलेब्रिटीज के साथ नजर आते रहे हैं। ओरी अपनी लाइफस्टाइल और साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए महंगी फीस चार्ज करने के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में कथित ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख के दावों के बाद ओरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सुहैल को पिछले दिनों ही दुबई से डिपोर्ट किया गया था।

शेख ने लिया कई सेलेब्रिटीज का नाम

HT की एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने दुबई और मुंबई में आलीशान पार्टियों का आयोजन किया था। इन पार्टियों में कथित तौर पर नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर, फिल्ममेकर अब्बास-मस्तान, रैपर लोका, ओरी और एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी सहित कई हाई-प्रोफाइल हस्तियां शामिल हुई थीं। 21 नवंबर को खबर आई कि ओरी ने जांचकर्ताओं के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है। एक पुलिस अधिकारी ने HT को बताया कि ओरी के रिप्रिजेंटेटिव गुरुवार को एएनसी के सामने पेश हुए और बताया कि वह शहर से बाहर हैं।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
orry

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।