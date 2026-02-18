अब 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बनेगी फिल्म? विवेक अग्निहोत्री ने मिलाया भूषण कुमार से हाथ!
Operation Sindoor: पहलगाम हमले के बाद भारत का जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना लोगों के कलेजे पर ठंडक देने वाला था। अब जल्द ही दर्शकों को इसकी पूरी कहानी और छिपे हुए सच भी देखने को मिल सकते हैं।
'द कश्मीर फाइल्स' और 'द वैक्सीन वॉर' जैसी फिल्में बना चुके फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने अब दिग्गज प्रोड्यूसर भूषण कुमार के साथ हाथ मिलाया है। विवेक अग्निहोत्री अब 'ऑपरेशन सिंदूर' पर फिल्म बनाने वाले हैं। यह फिल्म मई 2025 में भारतीय सेना द्वारा किए गए हमलों के कोडनेम से इंस्पायर्ड बताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह फिल्म टी-सीरीज और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनाई जाएगी। हालांकि अभी तक फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन फैंस अभी से सुपर एक्साइटेड हैं।
विवेक ने मिलाया भूषण कुमार से हाथ
इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का प्री-प्रोडक्शन वर्क तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। बता दें कि इससे पहले उरी हमले को लेकर फिल्म बनाई गई थी जो कि ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। इस फिल्म ने विक्की कौशल के करियर को जबरदस्त उछाल दिया था। अब अगर इस फिल्म का प्रोडक्शन वर्क अच्छी तरह किया गया तो माना जा रहा है कि यह ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर सकती है, बल्कि किसी एक्टर के करियर के दरवाजे भी खोल सकती है।
क्या है ऑपरेशन सिंदूर की कहानी?
खबर के मुताबिक फिल्म की कहानी कश्मीर के पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले की भूमिका से शुरू होगी जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। आतंकवादियों ने लोगों को उनका धर्म पूछकर और फतवा पढ़वाकर कर मारा था। इस हमले में कई बेकसूर लोग मारे गए थे। भारत ने थोड़ा वक्त लिया लेकिन फिर एक सुबह पूरा सोशल मीडिया ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरों और वीडियोज से रंगा नजर आया। भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया और इसमें 50 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया।
क्या होगी फिल्म की स्टार कास्ट?
बता दें कि इससे पहले द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बना चुके विवेक अग्निहोत्री देश से जुड़े मुद्दों को लेकर काफी जागरुक रहते हैं और माना जा रहा है कि इस फिल्म के लिए वक्त लेकर वह काफी बड़ा दाव खेलेंगे। क्योंकि फिल्म में काफी सारा एयर एक्शन भी होगा, तो ऐसे में मूवी में VFX वर्क भी करना होगा। फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट के बारे में डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि विवेक अग्निहोत्री प्रोडक्शन के हिसाब से इस बार बड़े एक्टर्स को कास्ट कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
