अब 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बनेगी फिल्म? विवेक अग्निहोत्री ने मिलाया भूषण कुमार से हाथ!

Feb 18, 2026 05:33 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Operation Sindoor: पहलगाम हमले के बाद भारत का जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना लोगों के कलेजे पर ठंडक देने वाला था। अब जल्द ही दर्शकों को इसकी पूरी कहानी और छिपे हुए सच भी देखने को मिल सकते हैं।

'द कश्मीर फाइल्स' और 'द वैक्सीन वॉर' जैसी फिल्में बना चुके फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने अब दिग्गज प्रोड्यूसर भूषण कुमार के साथ हाथ मिलाया है। विवेक अग्निहोत्री अब 'ऑपरेशन सिंदूर' पर फिल्म बनाने वाले हैं। यह फिल्म मई 2025 में भारतीय सेना द्वारा किए गए हमलों के कोडनेम से इंस्पायर्ड बताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह फिल्म टी-सीरीज और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनाई जाएगी। हालांकि अभी तक फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन फैंस अभी से सुपर एक्साइटेड हैं।

इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का प्री-प्रोडक्शन वर्क तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। बता दें कि इससे पहले उरी हमले को लेकर फिल्म बनाई गई थी जो कि ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। इस फिल्म ने विक्की कौशल के करियर को जबरदस्त उछाल दिया था। अब अगर इस फिल्म का प्रोडक्शन वर्क अच्छी तरह किया गया तो माना जा रहा है कि यह ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर सकती है, बल्कि किसी एक्टर के करियर के दरवाजे भी खोल सकती है।

खबर के मुताबिक फिल्म की कहानी कश्मीर के पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले की भूमिका से शुरू होगी जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। आतंकवादियों ने लोगों को उनका धर्म पूछकर और फतवा पढ़वाकर कर मारा था। इस हमले में कई बेकसूर लोग मारे गए थे। भारत ने थोड़ा वक्त लिया लेकिन फिर एक सुबह पूरा सोशल मीडिया ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरों और वीडियोज से रंगा नजर आया। भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया और इसमें 50 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया।

बता दें कि इससे पहले द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बना चुके विवेक अग्निहोत्री देश से जुड़े मुद्दों को लेकर काफी जागरुक रहते हैं और माना जा रहा है कि इस फिल्म के लिए वक्त लेकर वह काफी बड़ा दाव खेलेंगे। क्योंकि फिल्म में काफी सारा एयर एक्शन भी होगा, तो ऐसे में मूवी में VFX वर्क भी करना होगा। फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट के बारे में डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि विवेक अग्निहोत्री प्रोडक्शन के हिसाब से इस बार बड़े एक्टर्स को कास्ट कर सकते हैं।

operation sindoor

