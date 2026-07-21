‘ऑपरेशन सफेद सागर’ के ट्रेलर लॉन्च पर रोने लगे सिद्धार्थ, कहा- जब आपको पता चलता है कि कोई…
नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आ रही है। इस सीरीज का नाम ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ है। ये सीरीज ओटीटी पर 7 अगस्त के दिन रिलीज होगी। इसका ट्रेलर आ चुका है।
नेटफ्लिक्स पर ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ नाम से एक सीरीज आ रही है। इस सीरीज के जरिए एक्टर सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, मिहिर आहूजा, तारुक रैना, अर्णव भसीन, अभय वर्मा, दीया मिर्जा और प्राजक्ता कोली भारतीय वायुसेना की अनसुनी कहानी बताने जा रहे हैं। बीते दिन मुंबई में इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ और मीडिया के सामने सिद्धार्थ रोने लगें। क्यों? पढ़िए।
सिद्धार्थ ने क्या कहा?
स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के बारे में जब-जब सिद्धार्थ से बात हुई उनकी आंखों में आंसू आने लगते। ऐसे में लाइव हिन्दुस्तान ने सिद्धार्थ से पूछा कि वो इस किरदार के बारे में बात करते वक्त इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? सिद्धार्थ ने कहा, ‘ऑपरेशन सफेद सागर में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के किरदार के लिए हां कहने से पहले मैं हिचकिचा रहा था। इसकी वजह ये है कि पर्दे पर नायकों, खासकर हमारे शहीदों को दिखाने का एक खास तरीका होता है। वे खुद अपने चित्रण का बचाव करने या उसे स्वीकार करने के लिए यहां मौजूद नहीं हैं इसलिए मेरे लिए ये मुश्किल होता है। एक काल्पनिक किरदार निभाना काफी आसान है।’
सिद्धार्थ ने ‘हां’ कहने से पहले पूछा था ये सवाल
सिद्धार्थ ने आगे कहा, ‘दूसरी बात, जब आपको पता चलता है कि कोई शहीद है, तो हम उन्हें एक खास तरह का इंसान मान लेते हैं। लेकिन हीरो हमेशा हीरो जैसे नहीं दिखते, वे अपने कर्मों की वजह से हीरो बनते हैं। इसलिए मैं डरा हुआ था कि कहीं मैं किसी की यादों के साथ अन्याय न कर दूं। इसलिए मैंने इस सीरीज के निर्माताओं से इस बात पर बहुत बातें की और समझा कि एक महान इंसान की यादों और एक सैनिक की कहानी की गरिमा को कैसे बनाए रखा जाए। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या उनकी पत्नी अलका आहूजा ने इसकी इजाजत दी हैऊ’
कब रिलीज हो रही है ये सीरीज?
'ऑपरेशन सफेद सागर' 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के ऐतिहासिक हवाई अभियान पर आधारित एक दमदार मिलिट्री ड्रामा है। इस सीरीज को ओनी सेन ने डायरेक्ट किया है। ये सीरीज 7 अगस्त को Netflix पर स्ट्रीम होगी। इसमें सिद्धार्थ स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा और जिमी शेरगिल विंग कमांडर बी.एस. धनोआ का किरदार निभाते नजर आएंगे।
यहां देखिए ट्रेलर
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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