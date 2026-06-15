'तीन गुना लगान' वाले सीन से पहले वॉशरूम में हुई थी आमिर और पॉल ब्लैकथॉर्न के बीच ये बात, कहा- मैं तो बस सन्न रह गया था
'लगान' को रिलीज हुए पूरे 25 साल हो चुके हैं। आज भी ये फिल्म आमिर के करियर की बेस्ट फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म की कहानी, किरदार और गाने लोगों के जेहन में आज भी बसे हैं। इस फिल्म ने इंडस्ट्री को ब्रिटिश एक्टर पॉल ब्लैकथॉर्न के तौर पर एक ऐसा विलेन दिया, जिसे आज भी कोई भूल नहीं पाया।
आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'लगान' को आज भी हर किसी की फेवरेट मूवी लिस्ट में शामिल है। ये फिल्म ने हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है। 'लगान' को रिलीज हुए पूरे 25 साल हो चुके हैं। आज भी ये फिल्म आमिर के करियर की बेस्ट फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म की कहानी, किरदार और गाने लोगों के जेहन में आज भी बसे हैं। इस फिल्म ने इंडस्ट्री को ब्रिटिश एक्टर पॉल ब्लैकथॉर्न के तौर पर एक ऐसा विलेन दिया, जिसे आज भी कोई भूल नहीं पाया। ऐसे में पॉल ने फिल्म के 25 साल पूरे होने पर आमिर खास संग 'तीन गुना लगान' वाले मशहूर सीन से पहले हुई बातचीत को याद किया। आइए जानते हैं पॉल ने क्या बताया।
आमिर की शानदार फिल्मों को याद किया
ब्रिटिश एक्टर पॉल ब्लैकथॉर्न जो '24' और 'एरो' जैसे शो में अपने काम के लिए जाने जाते हैं उन्होंने 'लगान' की 25वीं सालगिरह पर हिन्दुस्तान टाइम्स को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान पॉल ने कहा, 'यह सब बहुत जल्दी से और जबरदस्त तरीके से हुआ है। कल रात, हमने 25वीं सालगिरह मनाने के लिए एक बहुत मजेदार पार्टी की, जिसमें हमने पिछले पच्चीस सालों में आमिर खान की शानदार फिल्मों को याद किया। उससे एक दिन पहले, कास्ट अलग-अलग सीन पढ़ने के लिए एक साथ इकट्ठा हुई थी। मुझे असल में यह याद करने की कोशिश करनी पड़ी कि हिंदी स्क्रिप्ट कैसे पढ़ते हैं और पता चला कि मैं तो वह बिल्कुल भूल चुका था!'
वाकई सिनेमा का कितना शानदार नमूना है
पॉल ने हंसते हुए कहा, 'लेकिन सबसे खास बात थी बड़े पर्दे पर 'लगान' को दोबारा देखना। बस वहां बैठकर यह याद करना कि यह वाकई सिनेमा का कितना शानदार नमूना है।'
आमिर खान के साथ काम करना
पॉल ब्लैकथॉर्न ने इंटरव्यू में कहा कि वो आमिर खान के साथ काम करने का मौका मिलने के लिए शुक्रगुजार हैं। साथ ही कहा कि वो मानते हैं कि आमिर अपने आस-पास के लोगों से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकलवा लेते हैं। पॉल बोले, 'आमिर जैसे काबिल एक्टर के साथ काम करना किसी तोहफे से कम नहीं है। अगर आप सच में उनकी बात सुनते हैं और उनके सच को महसूस करते हैं, तो आपका अपना सच भी बाहर आता है। इससे आपकी पूरी परफॉर्मेंस का स्तर बढ़ जाता है।'
आमिर की फिल्में देखने के लिए एक्साइटेड
फिल्म 'लगान' को दोबारा देखने और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान आमिर खान प्रोडक्शंस के काम को करीब से जानने के बाद, पॉल ब्लैकथॉर्न कहते हैं कि अब वह आमिर खान की और भी फिल्में देखने के लिए एक्साइटेड हैं।
एक-एक लाइन के साथ हिंदी सीखना
पॉल ने बताया कैप्टन रसेल का रोल निभाने के लिए शूटिंग शुरू होने से पहले महीनों की तैयारी की जरूरत थी। जब उनके एजेंट ने उन्हें पहली बार भारत में एक फिल्म के बारे में बताया, तो ब्लैकथॉर्न को एक ऐसे देश में पांच महीने बिताने का विचार दिलचस्प लगा जहां उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया था और ऐसी भाषा बोलनी थी जो उन्हें आती नहीं थी। शूटिंग शुरू होने से पहले, उन्होंने लंदन में तीन-चार महीने हिंदी सीखने में बिताए। अपनी लाइनें रटने से ज्यादा, वह अपने आस-पास हो रही हर बातचीत को समझना चाहते थे। वह कहते हैं, 'एक्टिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है - सुनना।' जब फिल्म की शूटिंग गुजरात में शुरू हुई तो पॉल ने डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर और आमिर खान के साथ मिलकर काम करना जारी रखा। वे अक्सर बड़े सीन से पहले डायलॉग की रिहर्सल करते और उच्चारण को बेहतर बनाते थे।
वॉशरूम में हुई मजेदार बातचीत
'लगान' की शूटिंग से जुड़ा एक खास पल आज भी पॉल को अच्छी तरह याद है। उन्होंने फिल्म के उस अहम सीन को याद किया, जिसमें भुवन, कैप्टन रसेल को चुनौती देता है। इस सीन की शूटिंग से ठीक पहले आमिर खान ने उन्हें हिम्मत बढ़ाने वाली बातें कहीं थीं। उस सीन में शर्त यह थी कि अगर गांव वाले क्रिकेट में अंग्रेजों को हरा देते हैं, तो उनका तीन साल का लगान माफ कर दिया जाएगा और अगर वे हार जाते हैं, तो उन्हें तीन गुना लगान देना होगा। वे याद करते हुए कहते हैं, 'मैं वॉशरूम गया था और तभी आमिर भी मेरे बगल में आ गए। उन्होंने मेरी तरफ़ देखा और कहा, 'अरे पॉल, यह बहुत अहम सीन है। फिल्म का सबसे अहम सीन।'" फिल्म रिलीज होने के कुछ ही समय बाद, मुझे याद है कि मेरी आमिर से फोन पर बात हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा, 'पॉल, लोग सचमुच भारत की सड़कों पर घूमते हुए तुम्हारे डायलॉग बोल रहे हैं।' मैं हैरान रह गया था।"
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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