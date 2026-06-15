'तीन गुना लगान' वाले सीन से पहले वॉशरूम में हुई थी आमिर और पॉल ब्लैकथॉर्न के बीच ये बात, कहा- मैं तो बस सन्न रह गया था

'लगान' को रिलीज हुए पूरे 25 साल हो चुके हैं। आज भी ये फिल्म आमिर के करियर की बेस्ट फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म की कहानी, किरदार और गाने लोगों के जेहन में आज भी बसे हैं। इस फिल्म ने इंडस्ट्री को ब्रिटिश एक्टर पॉल ब्लैकथॉर्न के तौर पर एक ऐसा विलेन दिया, जिसे आज भी कोई भूल नहीं पाया।

आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'लगान' को आज भी हर किसी की फेवरेट मूवी लिस्ट में शामिल है। ये फिल्म ने हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है। 'लगान' को रिलीज हुए पूरे 25 साल हो चुके हैं। आज भी ये फिल्म आमिर के करियर की बेस्ट फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म की कहानी, किरदार और गाने लोगों के जेहन में आज भी बसे हैं। इस फिल्म ने इंडस्ट्री को ब्रिटिश एक्टर पॉल ब्लैकथॉर्न के तौर पर एक ऐसा विलेन दिया, जिसे आज भी कोई भूल नहीं पाया। ऐसे में पॉल ने फिल्म के 25 साल पूरे होने पर आमिर खास संग 'तीन गुना लगान' वाले मशहूर सीन से पहले हुई बातचीत को याद किया। आइए जानते हैं पॉल ने क्या बताया।

आमिर की शानदार फिल्मों को याद किया ब्रिटिश एक्टर पॉल ब्लैकथॉर्न जो '24' और 'एरो' जैसे शो में अपने काम के लिए जाने जाते हैं उन्होंने 'लगान' की 25वीं सालगिरह पर हिन्दुस्तान टाइम्स को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान पॉल ने कहा, 'यह सब बहुत जल्दी से और जबरदस्त तरीके से हुआ है। कल रात, हमने 25वीं सालगिरह मनाने के लिए एक बहुत मजेदार पार्टी की, जिसमें हमने पिछले पच्चीस सालों में आमिर खान की शानदार फिल्मों को याद किया। उससे एक दिन पहले, कास्ट अलग-अलग सीन पढ़ने के लिए एक साथ इकट्ठा हुई थी। मुझे असल में यह याद करने की कोशिश करनी पड़ी कि हिंदी स्क्रिप्ट कैसे पढ़ते हैं और पता चला कि मैं तो वह बिल्कुल भूल चुका था!'

वाकई सिनेमा का कितना शानदार नमूना है पॉल ने हंसते हुए कहा, 'लेकिन सबसे खास बात थी बड़े पर्दे पर 'लगान' को दोबारा देखना। बस वहां बैठकर यह याद करना कि यह वाकई सिनेमा का कितना शानदार नमूना है।'

आमिर खान के साथ काम करना पॉल ब्लैकथॉर्न ने इंटरव्यू में कहा कि वो आमिर खान के साथ काम करने का मौका मिलने के लिए शुक्रगुजार हैं। साथ ही कहा कि वो मानते हैं कि आमिर अपने आस-पास के लोगों से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकलवा लेते हैं। पॉल बोले, 'आमिर जैसे काबिल एक्टर के साथ काम करना किसी तोहफे से कम नहीं है। अगर आप सच में उनकी बात सुनते हैं और उनके सच को महसूस करते हैं, तो आपका अपना सच भी बाहर आता है। इससे आपकी पूरी परफॉर्मेंस का स्तर बढ़ जाता है।'

आमिर की फिल्में देखने के लिए एक्साइटेड फिल्म 'लगान' को दोबारा देखने और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान आमिर खान प्रोडक्शंस के काम को करीब से जानने के बाद, पॉल ब्लैकथॉर्न कहते हैं कि अब वह आमिर खान की और भी फिल्में देखने के लिए एक्साइटेड हैं।

एक-एक लाइन के साथ हिंदी सीखना पॉल ने बताया कैप्टन रसेल का रोल निभाने के लिए शूटिंग शुरू होने से पहले महीनों की तैयारी की जरूरत थी। जब उनके एजेंट ने उन्हें पहली बार भारत में एक फिल्म के बारे में बताया, तो ब्लैकथॉर्न को एक ऐसे देश में पांच महीने बिताने का विचार दिलचस्प लगा जहां उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया था और ऐसी भाषा बोलनी थी जो उन्हें आती नहीं थी। शूटिंग शुरू होने से पहले, उन्होंने लंदन में तीन-चार महीने हिंदी सीखने में बिताए। अपनी लाइनें रटने से ज्यादा, वह अपने आस-पास हो रही हर बातचीत को समझना चाहते थे। वह कहते हैं, 'एक्टिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है - सुनना।' जब फिल्म की शूटिंग गुजरात में शुरू हुई तो पॉल ने डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर और आमिर खान के साथ मिलकर काम करना जारी रखा। वे अक्सर बड़े सीन से पहले डायलॉग की रिहर्सल करते और उच्चारण को बेहतर बनाते थे।