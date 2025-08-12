OMG 3 पर आया अपडेट, डायरेक्टर बोले- कांसेप्ट और कहानी दोनों नए हैं, इस बार…

OMG 3 Update: अक्षय कुमार की फिल्म ‘ओएमजी 3’ से जुड़ा अपडेट आया है। फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि ‘ओएमजी 3’, ‘ओएमजी 2’ और ‘ओएमजी’ से बड़ी होने वाली है।

अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म “ओएमजी 3” की तैयारी जोरों पर है। ‘ओएमजी 3’ के डायरेक्टर अमित राय के साथ प्रोड्यूसर और एक्टर अक्षय कुमार इसकी स्क्रिप्ट को फाइनल करने में लगे हुए हैं। जब अमित राय से पूछा गया कि फिल्म कब रिलीज रिलीज हो सकती है? तब अमित राय ने ये अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक दे देगी।

एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित राय ने ‘ओएमजी 3’ के बारे में डिटेल में बात की। अमित राय ने कहा, “ओएमजी का तीसरा पार्ट आएगा जल्दी ही। तीसरा पार्ट, पहले और दूसरे पार्ट से बड़ा हाेगा। अभी तक आपने जो देखा उन सबसे बड़ा।”

इतना ही नहीं, अमित राय ने इस बात की भी पुष्टि की है कि तीसरे पार्ट में अक्षय कुमार की वापसी होगी। उन्होंने कहा, “वो तो होंगे ही क्योंकि वह इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं...फिल्म पर काम चल रहा है…यह अगले साल रिलीज होगी।”

सामने आ रहे अपडेट्स के मुताबिक, ‘ओएमजी 3’ का कांसेप्ट और कहानी दोनों नए होंगे। इस बार कोर्टरूम ड्रामा को सेंटर में रखा जाएगा। अमित राय ने बताया है कि "OMG 3 पिछली फिल्मों से बड़ी और दिलचस्प होगी।" फिल्म का निर्माण अक्षय कुमार खुद कर रहे हैं और उनमें इस परियोजना को लेकर बहुत उत्साह है।