OM Box Office Day 8: क्या इमरान हाशमी और आयुष्मान खुराना ने बिगाड़ा साई पल्लवी की 'ओम' का कलेक्शन, जानें- शनिवार का हाल
'ओम चैप्टर 1' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका लेखन और निर्देशन 'अमरन' फेम राजकुमार पेरियासामी ने किया है। फिल्म की कहानी लाल चंदन की अवैध तस्करी के इर्द-गिर्द घूमती है।
OM Chapter 1 Box Office Collection Day 9: साउथ सुपरस्टार धनुष और साई पल्लवी अपनी फिल्म 'ओ.एम: ऑपरेशन मोल' (O.M: Operation Mole) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म के रिलीज का साई के फैंस को ज्यादा इंतजार था। इसकी वजह थी कि 'रामायण' में सीता का किरदार निभाने के बाद 'ओम चैप्टर 1' में साई बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आई हैं। ये एक जासूसी थ्रिलर मूवी है। 20 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई 'ओम चैप्टर 1' में साई और धनुष की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है। वहीं, 'ओम चैप्टर 1' के सामने अब कई बड़ी फिल्में टक्कर देने के लिए खड़ी हैं। इसी बीच अब 'ओम चैप्टर 1' के शनिवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसने कितना कमाया।
'गनमास्टर G9' और 'ये प्रेम मोल लिया' के आते ही क्या रहा 'ओम' का हाल
धनुष की फिल्म 'ओ.एम: ऑपरेशन मोल' (O.M: Operation Mole) का रिलीज के साथ ही रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' से हुआ। एक तरफ जहां 'रामायण' हर दिन नया इतिहास रचने में लगी हुई है। बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' बवंडर कमाई कर रही है। वहीं, अब शुक्रवार को इमरान हाशमी की 'गनमास्टर जी9' और आयुष्मान खुराना और शरवरी वाद्य की 'ये प्रेम मोल लिया' भी रिलीज हो गई। ऐसे में इन फिल्मों के बीच अब कमाई को लेकर कांटे की टक्कर है। ऐसे में अब कलेक्शन की बात करें तो ओपनिंग डे पर 'ओम चैप्टर 1' ने 18.10 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, अब 'ओम चैप्टर 1' के शनिवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'ओम चैप्टर 1' ने 9वें दिन को 3.33 करोड़ रुपये की कमाई की है। भारत में 'ओम चैप्टर 1' का अबतक का टोटल 75.10 करोड़ रुपये हो गया है।
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डे वाइज देखें 'ओम चैप्टर 1' का कलेक्शन
|डे 1
|18.10 करोड़ रुपये
|डे 2
|15.75 करोड़ रुपये
|डे 3
|15.90 करोड़ रुपये
|डे 4
|6.30 करोड़ रुपये
|डे 5
|5.40 करोड़ रुपये
|डे 6
|4.10 करोड़ रुपये
|डे 7
|3.75 करोड़ रुपये
|डे 8
|2.20 करोड़ रुपये
|डे 9
|3.33 करोड़ रुपये
|टोटल कलेक्शन
|75.10 करोड़ रुपये
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तीन भाषाओं में हुई रिलीज
बता दें कि 'ओम चैप्टर 1' भाषाओं यानी तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज हुई। तमिल में इसने 2.55 करोड़ रुपये, तेलुगु में इसने 75 लाख रुपये और हिंदी में इसने 3 लाख रुपये का कलेक्शन किया।
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लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है 'ओम चैप्टर 1'
बता दें कि 'ओम चैप्टर 1' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका लेखन और निर्देशन 'अमरन' फेम राजकुमार पेरियासामी ने किया है। फिल्म की कहानी लाल चंदन की अवैध तस्करी के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें धनुष और ममूटी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पहले दिन की शानदार शुरुआत के बाद फिल्म वीकेंड पर कितनी कमाई करती है।
'ओम चैप्टर 1' कास्ट
'ओम चैप्टर 1' में धनुष के अलावा साई पल्लवी अहम किरदार में हैं। फिल्म में साई ने आईपीएस अधिकारी एएसपी नित्या रेड्डी का रोल प्ले किया है। वहीं, मूवी में ममूटी, श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह, इंद्रांस, रेणु देसाई, चैतू जोनलगड्डा, लल्लू प्रसाद और संजय स्वरूप जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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