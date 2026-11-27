OM Chapter 1 Box Office Day 7: गुरुवार को भी नहीं थमी 'ओम' की रफ्तार, पहले हफ्ते में ही हिट की लिस्ट में शामिल
'ओ.एम: ऑपरेशन मोल' में धनुष की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है। वहीं, 'ओम चैप्टर 1' में एक्ट्रेस साई पल्लवी उन्हें बराबर की टक्कर दे रही हैं। फिल्म में साई नए अवतार में नजर आ रही हैं।
OM Chapter 1 Box Office Collection Day 7: साउथ सुपरस्टार धनुष बॉलवीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक काफी पसंद किए जाते हैं। धनुष अपनी दमदार एक्टिंग और हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अपने किरयर में धनुष ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। ऐसे में एक्टर इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'ओ.एम: ऑपरेशन मोल' (O.M: Operation Mole) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। धुनष की ये फिल्म 20 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई है। फिल्म में एक बार फिर से धनुष की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है। वहीं, 'ओम चैप्टर 1' में एक्ट्रेस साई पल्लवी उन्हें बराबर की टक्कर दे रही हैं। फिल्म में साई नए अवतार में नजर आ रही हैं। इसी बीच अब 'ओम चैप्टर 1' के गुरुवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसने कितना कमाया।
7 दिनों में 'ओम चैप्टर 1' ने की शानदार कमाई
धनुष की फिल्म 'ओ.एम: ऑपरेशन मोल' (O.M: Operation Mole) का रिलीज के साथ ही रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' से हुआ। एक तरफ जहां 'रामायण' हर दिन नया इतिहास रचने में लगी हुई है। बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' बवंडर कमाई कर रही है। ऐसे में धनुष की 'ओ.एम: ऑपरेशन मोल' का बॉक्स ऑफिस पर टिके रहना एक बड़ी चुनौती है। धनुष की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म 'ओम चैप्टर 1' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे। ये एक जासूसी थ्रिलर मूवी है। फिल्म में 'रामायण' फेम साई पल्लवी 'ओम चैप्टर 1' में धनुष के अपोजिट नजर आ रही हैं। 'रामायण' में साई ने सीता का किरदार निभाया है। एक्टिंग के मामले में धनुष को साई पल्लवी बराबर की टक्कर दे रही हैं। ओपनिंग डे पर 'ओम चैप्टर 1' ने 18.10 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, अब 'ओम चैप्टर 1' के गुरुवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'ओम चैप्टर 1' ने 7वें दिन को 3.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। भारत में 'ओम चैप्टर 1' का अबतक का टोटल 69.30 करोड़ रुपये हो गया है।
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डे वाइज देखें 'ओम चैप्टर 1' का कलेक्शन
|डे 1
|18.10 करोड़ रुपये
|डे 2
|15.75 करोड़ रुपये
|डे 3
|15.90 करोड़ रुपये
|डे 4
|6.30 करोड़ रुपये
|डे 5
|5.40 करोड़ रुपये
|डे 6
|4.10 करोड़ रुपये
|डे 7
|3.75 करोड़ रुपये
|टोटल कलेक्शन
|69.30 करोड़ रुपये
एक्स दामाद धनुष का रजनीकांत के बीच होने थी टक्कर
'ओम चैप्टर 1' पहले रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 (Jailer 2) के साथ 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन एक्टर ने अपने एक्स ससुर रजनीकांत के चलते फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि दोनों फिल्मों के बीच क्लैश हो। इसके बाद 'ओम चैप्टर 1' को 20 नवंबर को रिलीज हुई।
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तीन भाषाओं में हुई रिलीज
बता दें कि 'ओम चैप्टर 1' भाषाओं यानी तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज हुई। तमिल में इसने 2.35 करोड़ रुपये, तेलुगु में इसने 1.15 करोड़ रुपये और हिंदी में इसने 25 लाख रुपये का कलेक्शन किया।
'ओम चैप्टर 1' कास्ट
'ओम चैप्टर 1' में धनुष के अलावा साई पल्लवी अहम किरदार में हैं। फिल्म में साई ने आईपीएस अधिकारी एएसपी नित्या रेड्डी का रोल प्ले किया है। वहीं, मूवी में ममूटी, श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह, इंद्रांस, रेणु देसाई, चैतू जोनलगड्डा, लल्लू प्रसाद और संजय स्वरूप जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं।
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लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है 'ओम चैप्टर 1'
बता दें कि 'ओम चैप्टर 1' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका लेखन और निर्देशन 'अमरन' फेम राजकुमार पेरियासामी ने किया है। फिल्म की कहानी लाल चंदन की अवैध तस्करी के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें धनुष और ममूटी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पहले दिन की शानदार शुरुआत के बाद फिल्म वीकेंड पर कितनी कमाई करती है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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