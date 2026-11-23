एक तरफ जहां थिएटर में रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' हर दिन नया इतिहास रचने में लगी हुई है। ऐसे में धनुष की 'ओ.एम: ऑपरेशन मोल' का बॉक्स ऑफिस पर टिके रहना एक बड़ी चुनौती है।

OM Chapter 1 Box Office Collection Day 3: साउथ सुपरस्टार धनुष अपनी दमदार एक्टिंग और हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। धनुष के फैंस हमेशा ही उनकी फिल्मों के रिलीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे में धनुष ने एक बार फिर से थिएटर में बवाल कर दिया है। धनुष की 'ओ.एम: ऑपरेशन मोल' (O.M: Operation Mole) थिएटर में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड थे। ऐसे में 'ओम चैप्टर 1' 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। एक तरफ जहां थिएटर में रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' हर दिन नया इतिहास रचने में लगी हुई है। बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' बवंडर कमाई कर रही है। ऐसे में धनुष की 'ओ.एम: ऑपरेशन मोल' का बॉक्स ऑफिस पर टिके रहना एक बड़ी चुनौती है। इसी बीच अब 'ओम चैप्टर 1' के रविवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसने कितना कमाया।

दूसरे दिन भी जारी रहा शानदार कलेक्शन धनुष की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म 'ओम चैप्टर 1' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे। ये एक जासूसी थ्रिलर मूवी है, जिसमें धनुष की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। फिल्म में 'रामायण' फेम साई पल्लवी 'ओम चैप्टर 1' में धनुष के अपोजिट नजर आ रही हैं। 'रामायण' में साई ने सीता का किरदार निभाया है। एक्टिंग के मामले में धनुष को साई पल्लवी बराबर की टक्कर दे रही हैं। ओपनिंग डे पर 'ओम चैप्टर 1' ने 18.10 करोड़ रुपये की कमाई की है। दूसरे दिन इसने 16.25 करोड़ कमाए। ऐसे में अब फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'ओम चैप्टर 1' ने रविवार को 15.90 करोड़ रुपये की कमाई की है। भारत में 'ओम चैप्टर 1' का अबतक का टोटल 50.25 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'ओम चैप्टर 1' का कलेक्शन

डे 1 18.10 करोड़ रुपये डे 2 16.25 करोड़ रुपये डे 3 15.90 करोड़ रुपये टोटल कलेक्शन 50.25 करोड़ रुपये

एक्स दामाद धनुष का रजनीकांत के बीच होने थी टक्कर 'ओम चैप्टर 1' पहले रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 (Jailer 2) के साथ 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन एक्टर ने अपने एक्स ससुर रजनीकांत के चलते फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि दोनों फिल्मों के बीच क्लैश हो। इसके बाद 'ओम चैप्टर 1' को 20 नवंबर को रिलीज हुई।

तीन भाषाओं में हुई रिलीज बता दें कि 'ओम चैप्टर 1' भाषाओं यानी तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज हुई। तमिल में इसने 11.55 करोड़ रुपये, तेलुगु में इसने 3.80 करोड़ रुपये और हिंदी में इसने 55 लाख रुपये का कलेक्शन किया।

लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है 'ओम चैप्टर 1' बता दें कि 'ओम चैप्टर 1' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका लेखन और निर्देशन 'अमरन' फेम राजकुमार पेरियासामी ने किया है। फिल्म की कहानी लाल चंदन की अवैध तस्करी के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें धनुष और ममूटी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पहले दिन की शानदार शुरुआत के बाद फिल्म वीकेंड पर कितनी कमाई करती है।