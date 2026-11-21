OM Chapter 1 Day 1: धनुष की 'ओम' ने पहले ही दिन कर दिया कमाल, 'रामायण' को पछाड़ा या रह गई पीछे? जानकर चौंक जाएंगे
'ओम चैप्टर 1' शुक्रवार यानी 20 नवंबर को रिलीज हुई। ये एक जासूसी थ्रिलर मूवी है, जिसमें धनुष की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। फिल्म में एक्टिंग के मामले में धनुष को साई पल्लवी बराबर की टक्कर दे रही हैं।
OM Chapter 1 Box Office Collection Day 1: सिनेमाघरों में एक ओर जहां रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' इस वक्त हर तरफ बवाल मचा रही है। पौराणिक फिल्म 'रामायण' की आधी के बीच अब रणबीर को टक्कर देने के लिए साउथ सुपरस्टार धनुष आ गए हैं। जी हां, धनुष बीते काफी वक्त से अपनी अपकमिंग मूवी 'ओ.एम: ऑपरेशन मोल' (O.M: Operation Mole) को लेकर सुर्खियों में बने थे। ऐसे में धुनष की ये फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। 'ओम चैप्टर 1' शुक्रवार यानी 20 नवंबर को रिलीज हुई। ये एक जासूसी थ्रिलर मूवी है, जिसमें धनुष की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। फिल्म में एक्टिंग के मामले में धनुष को साई पल्लवी बराबर की टक्कर दे रही हैं। इसी बीच अब 'ओम चैप्टर 1' के ओपनिंग डे के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसने कितना कमाया।
ओपनिंग डे पर हिलाया बॉक्स ऑफिस
धनुष की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म 'ओम चैप्टर 1' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे। फिल्म का रिलीज के साथ ही 'रामायण' के जबरदस्त टक्कर हुआ। 'ओम चैप्टर 1' पहले रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 (Jailer 2) के साथ 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन एक्टर ने अपने एक्स ससुर रजनीकांत के चलते फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि दोनों फिल्मों के बीच क्लैश हो। इसके बाद 'ओम चैप्टर 1' को 20 नवंबर को रिलीज हुई। इसी बीच अब फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'ओम चैप्टर 1' ने शुक्रवार को 17.70 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, वीकेंड में इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है।
तीन भाषाओं में हुई रिलीज
बता दें कि 'ओम चैप्टर 1' भाषाओं यानी तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज हुई। तमिल में इसने 13.35 करोड़ रुपये, तेलुगु में इसने 4.00 करोड़ रुपये और हिंदी में इसने 35 लाख रुपये का कलेक्शन किया।
लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है 'ओम चैप्टर 1'
बता दें कि 'ओम चैप्टर 1' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका लेखन और निर्देशन 'अमरन' फेम राजकुमार पेरियासामी ने किया है। फिल्म की कहानी लाल चंदन की अवैध तस्करी के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें धनुष और ममूटी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि पहले दिन की शानदार शुरुआत के बाद फिल्म वीकेंड पर कितनी कमाई करती है।
'ओम चैप्टर 1' कास्ट
'ओम चैप्टर 1' में धनुष के अलावा साई पल्लवी अहम किरदार में हैं। फिल्म में साई ने आईपीएस अधिकारी एएसपी नित्या रेड्डी का रोल प्ले किया है। वहीं, मूवी में ममूटी, श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह, इंद्रांस, रेणु देसाई, चैतू जोनलगड्डा, लल्लू प्रसाद और संजय स्वरूप जैसे कलाकर अहम किरदार में हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री