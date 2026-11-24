फिल्म में यह सीन दिखाकर बुरे फंसे 'ऑफिसर ऑन ड्यूटी' के मेकर्स, कोर्ट ने जांच के लिए भेजा
साउथ की इस सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर मूवी का एक छोटा सा सीन मेकर्स के सिर का दर्द बन गया है। इस सीन में एक डॉक्टर (किरदार) का नंबर स्क्रीन पर दिखाया गया था।
फिल्म बनाने के दौरान कैसे एक छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है, इसका एक उदाहरण मलयालम फिल्म 'ऑफिसर ऑन ड्यूटी' वाले मामले से मिलता है। फिल्म का एक छोटा सा सीन मेकर्स के सिर का दर्द बन गया है। हुआ यह, कि फिल्म के एक सीन में मेकर्स को मोबाइल नंबर दिखाना था। इसमें डायरेक्टर ने असली मोबाइल नंबर दिखा दिया और इसके बाद उस शख्स को देश-दुनिया से धड़ाधड़ बेहिसाब फोन आने शुरू हो गए। मोबाइल नंबर धारक का आरोप है कि कई लोगों ने उन्हें परेशान किया और उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।
मेकर्स के लिए सिरदर्द बन गया ये सीन
जहां तक फिल्ममेकर्स की सफाई का सवाल है, तो उन्होंने इस मामले में Meta और Netflix को भी जिम्मेदार ठहराया है। मामला फरवरी 2025 में आई मलयालम फिल्म 'ऑफिसर ऑन ड्यूटी' का है। आईएमडीबी पर 7.5 रेटिंग वाली इस फिल्म में एक महिला डॉक्टर के कॉन्टैक्ट नंबर के तौर पर कन्नूर जिले के रहने वाले अक्षत प्रकाश का फोन नंबर दिखा दिया गया। इसके बाद उन्हें लगातार फोन आने शुरू हो गए। मामले की सुनवाई के बाद एर्नाकुलम के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने पुलिस को जांच और केस दर्ज करने का निर्देश दिया है।
मेकर्स ने नेटफ्लिक्स को भी केस में घसीटा
बता दें कि 'ऑफिसर ऑन ड्यूटी' का बजट महज 13 करोड़ रुपये था। इसने सिर्फ केरल से 11 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था। फिल्म के प्रोड्यूसर मार्टिन प्रकट्ट ने इस मामले में अब मेटा और नेटफ्लिक्स को भी घसीटा है। कोर्ट ने शिकायत की जांच के लिए इसे एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन भेज दिया है। जहां तक फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरफ से इस क्राइम थ्रिलर मूवी के मामले पर किसी प्रतिक्रिया का सवाल है, तो अभी तक इस मामले में किसी का रिएक्शन नहीं आया है।
फिल्म को लेकर पहले भी हुआ है विवाद
बता दें कि इस फिल्म का डायरेक्शन जितु अशरफ ने किया है और कहानी शाही कबीर ने लिखी है। फिल्म में कुंचाको बोबन ने लीड रोल प्ले किया है और प्रियामणी, विशाक नायर, जगदीश और मीनाक्षी अनूप अन्य महत्वपूर्ण किरदार निभाते नजर आए हैं। मालूम हो कि फिल्म को लेकर विवाद पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी रिलीज के वक्त इस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है। लोगों का आरोप था कि इसमें यौन हमलों को गलत तरीके से दिखाया गया है और अत्याधिक हिंसा के चलते इसकी आलोचना हुई थी।
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