Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडOdia Singer Humane Sagar Dies At 36 After Battling Multiple Health Complications
कौन थे ह्यूमन सागर जिनके निधन से सब सदमे में? जानें उनके करियर और पर्सनल लाइफ के बारे में

कौन थे ह्यूमन सागर जिनके निधन से सब सदमे में? जानें उनके करियर और पर्सनल लाइफ के बारे में

संक्षेप: ओडिया सिंगर ह्यूमन सागर के निधन ने ना सिर्फ परिवार वालों और फैंस बल्कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा झटका दिया है। वह कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे।

Tue, 18 Nov 2025 05:54 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर ह्यूमन सागर का निधन का हो गया है। 34 की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगर 3 दिन से एम्स भुवनेश्वर में एडवांस लाइफ सपोर्ट में थे। उनकी हालत काफी गंभीर थी और अब लाखों फैंस का दिल तोड़कर वह चले गए हैं। 14 अक्टूबर को वह गंभीर कंडीशन में अस्पताल में भर्ती हुए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन थे ह्यूमन

ह्यूमन टिटिलागढ़ के एक छोटे से कस्बे से थे जिनका जन्म 25 नवंबर 1990 को हुआ था। उनके परिवार का म्यूजिक से पुराना नाता रहा है। उनके दादा प्राइवेट एल्बम कम्पोज करते थे, वहीं उनके पैरेंट्स सिंगर ही थे। म्यूजिक में उनकी ट्रेनिंग घर से ही चलती आ रही थी।

उनका करियर

उन्हें सक्सेस साल 2012 में वॉयस ऑफ ओडिशा सीजन 2 के माध्यम से मिली। शो जीतकर उन्होंने सबका दिल भी जीत लिया था। उन्होंने फिर प्लेबैक डेब्यू किया इश्क तू ही हू के टाइटल ट्रैक से। यह गाना काफी हिट हुआ था।

10 साल में उन्होंने 150 फिल्मों के गाने रिकॉर्ड किए और 200 एल्बम ट्रैक्स।

वह अनुभव मोहंती की कई बड़ी हिट फिल्मों के पीछे की आवाज और ओडिया सिनेमा में सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली आवाजों में से एक बन गए थे।

पर्सनल लाइफ

उन्होंने 2017 में सिंगर श्रेया मिश्रा से शादी की और उनकी एक बेटी हुई। हालांकि शादी ज्यादा चली नहीं और कुछ साल में टूट गई। अपनी पत्नी से अलग होने और पिता के निधन के बावजूद, उनका काम कभी नहीं रुका। उनके गाने प्लेलिस्ट,रील्स और रेडियो स्टेशनों पर छाए रहते थे।

कई बीमारी से थे पीड़ित

रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स ने कन्फर्म किया कि सिंगर लिवर फेलियर, बाइलेट्रल निमोनिया और गंभीर हृदय संबंधित कॉम्पलीकेशन से जूझ रहे थे।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, मुझे प्रसिद्ध प्लेबैक सिंहर ह्यूमन सागर के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। उनके निधन से म्यूजिक और सिनेमा को काफी नुकसान हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। ओम शांति।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।