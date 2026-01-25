Abhijit Majumdar Death: मशहूर म्यूजिक कंपोजर अभिजीत मजूमदार का निधन, 54 की उम्र में ली अंतिम सांस
Abhijit Majumdar Death: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद बुरी खबर सामने आ ही है। ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के फेमस म्यूजिक कंपोजर अभिजीत मजूमदार का निधन हो गया है। रविवार, 25 जनवरी अभिजीत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। कंपोजर ने 53 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली है। उनके निधन की खबर से फैंस और इंडस्ट्री के लोग गहरे दुख में हैं। अभिजीत बीते काफी समय से बीमार चल रहे थे। महीनों से इलाज कराते हुए मजूमदार जिंदगी की जंग हार गए। उनके निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।
ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि
अभिजीत मजूमदार के निधन पर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी पोस्ट शेयर करते हुए दुख जताया है और श्रद्धांजलि दी है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पोस्ट शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, 'जाने-माने म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार अभिजीत मजूमदार के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। ओडिया संगीत जगत में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे।' इस पोस्ट पर यूजर्स के लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। फैंस भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
700 से ज्यादा गानों को किया कंपोज
मशहूर उड़िया संगीतकार अभिजीत मजूमदार ने फिल्मों, एल्बम और रीजनल म्यूजिक के लिए 700 से ज्यादा गानों का म्यूजिक तैयार किया। अभिजीत को कई अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया। संगीतकार अपने पीछे परिवार में अपनी पत्नी रंजीता मजूमदार और एक बेटे को अकेला छोड़ गए हैं। उनका निधन उड़िया फिल्म और संगीत जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उनके निधन से न सिर्फ एक टैलेंटेड कंपोजर के परिवार का नुकसान हुआ है, बल्कि रीजनल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उभरते कलाकारों के लिए एक मेंटर और प्रेरणा का भी नुकसान हुआ है।
