Abhijit Majumdar Death: मशहूर म्यूजिक कंपोजर अभिजीत मजूमदार का निधन, 54 की उम्र में ली अंतिम सांस

संक्षेप: रविवार, 25 जनवरी अभिजीत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। कंपोजर ने 53 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली है। उनके निधन की खबर से फैंस और इंडस्ट्री के लोग गहरे दुख में हैं। अभिजीत बीते काफी समय से बीमार चल रहे थे।

Abhijit Majumdar Death: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद बुरी खबर सामने आ ही है। ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के फेमस म्यूजिक कंपोजर अभिजीत मजूमदार का निधन हो गया है। रविवार, 25 जनवरी अभिजीत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। कंपोजर ने 53 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली है। उनके निधन की खबर से फैंस और इंडस्ट्री के लोग गहरे दुख में हैं। अभिजीत बीते काफी समय से बीमार चल रहे थे। महीनों से इलाज कराते हुए मजूमदार जिंदगी की जंग हार गए। उनके निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि अभिजीत मजूमदार के निधन पर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी पोस्ट शेयर करते हुए दुख जताया है और श्रद्धांजलि दी है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पोस्ट शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, 'जाने-माने म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार अभिजीत मजूमदार के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। ओडिया संगीत जगत में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे।' इस पोस्ट पर यूजर्स के लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। फैंस भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।