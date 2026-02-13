Hindustan Hindi News
O Romeo: पैसा वसूल है ओ रोमियो, दर्शकों ने बताया कैसी है शाहिद की फिल्म

Feb 13, 2026 02:29 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
O Romeo X Review: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। विशाल भारद्वाज की फिल्म अबतक 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। 

विशाल भारद्वाज की एक्शन रोमांटि डार्क थ्रिलर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म आज यानी 13 फरवरी को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। फैंस इस फिल्म को शाहिद कपूर की कमबैक फिल्म बता रहे हैं। शाहिद कपूर एक बार फिर सनकी आशिक के रोल में नजर आए हैं। बॉक्स ऑफिस पर शाहिद कपूर की ये फिल्म अबतक 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है।

शाहिद कपूर की फिल्म को लेकर एक एक्स यूजर ने लिखा- शाहिद कपूर की ये फिल्म देखने के लिए अच्छी है। शाहिद कपूर ने शानदार काम किया है। फिल्म का कमजोर पार्ट इसके गाने हैं। फिल्म में एक भी अच्छा गाना नहीं है।

फिल्म देख क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

एक यूजर ने लिखा- शाहिद कपूर की ये फिल्म बिल्कुल शेंडी नहीं है, बस मनोरंजक है। बुलेट, खून, भाईचारा और धोखे की ये कहानी देखने लायक है। एक ने लिखा- ओ रोमियो को कोई अवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये फिल्म लोगों को पसंद आ सकती है, लेकिन लोग फिल्म को प्यार नहीं कर पाएंगे।

एक यूजर ने लिखा- इन लोगों ने फिर कर दिखाया। कमीने, हैदर और अब ओ रोमियो। शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज को आप मिस नहीं कर सकते हैं। जीनियस फिल्ममेकिंग। 2026 की सबसे शानदार फिल्मों में से एक।

पैसा वसूल है शाहिद और तृप्ति की ओ रोमियो

एक ने लिखा- अभी थिएटर से बाहर निकला हूं। अभी भी फिल्म को प्रोसेस कर रहा हूं। शाहिद की ये फिल्म पैसा वसूल है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- ओ रोमियो इमोशन्स से भरी एक इन्टेंस फिल्म है। अविनाश तिवारी ने शानदार काम किया है। फरीदा जलाल और नाना पाटेकर फिल्म का वजन जोड़ते हैं। एक ने लिखा- आपको पता है कि फिल्म अच्छी है जब डेढ़ घंटा निकल जाए और आपको पता भी न चले।

कुछ लोगों को नहीं पसंद आई ओ रोमियो

बहुत से लोगों ने फिल्म की जमकर तारीफ की है, लेकिन कुछ लोगों को फिल्म में कुछ कमियां भी मिली है। एक यूजर ने लिखा- फिल्म में आत्मा की कमी है। एक ने लिखा- विशाल भारद्वाज के साथ समस्या ये है कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें एक मसाला फिल्म बनानी है या पोयटिक आर्ट फिल्म। ओ रोमियो में वो कंफ्यूजन नजर आता है।

फिल्म में नजर आए ये सितारे

ओ रोमियो की स्टार कास्ट बहुत शानदार है। तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर के अलावा फिल्म में नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी, फरीदा जलाल और अविनाश तिवारी जैसे कलाकार नजर आए हैं।

