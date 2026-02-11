ओ रोमियो में इन 2 टॉप एक्टर्स ने नहीं लिए पैसे, फ्री में किया काम
विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो को लेकर काफी समय से बज है और अब फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले ही यह बात पता चली है कि 2 एक्टर्स ने इसमें फ्री में काम किया है।
शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो आ रही है जिसे विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया भी हैं। यह फिल्म काफी बड़ी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूवी के 2 एक्टर्स ने फिल्म के लिए फीस नहीं ली है।
किन 2 एक्टर्स ने नहीं ली फीस
जिन 2 एक्टर्स की यहां बात हो रही है, वे हैं विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया। विशाल ने बिहाइंड द सीन्स में विक्रांत को लेकर विशाल भारद्वाज ने कहा कि एक्टर ओ रोमियो को लेकर काफी सालों से कमिटेड थे जबकि तब वह उभरते हुए टैलेंट थे। 12वीं फेल के बाद बड़ा स्टार बनने के बाद भी विक्रांत ने अपना वादा रखा जब उन्हें अप्रोच किया गया था वो भी बिना पैसे के।'
विक्रांत ने दिया ट्रिब्यूट
विशाल ने आगे कहा, ‘विक्रांत ने उन्हें कहा था कि मकबूल देखने के बाद भी वह इंस्पायर हुए थे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए और उनकी लाइफ काफी बदल गई थी। यह उनका ट्रिब्यूट था ऐसे स्पेशल परफॉर्मेंस देने के लिए। विक्रांत ने 8-9 दिन शूट किया और पावरफुल परफॉर्मेंस दी।’
तमन्ना ने बिना फीस 12 दिन किया शूट
विशाल ने फिर तमन्ना भाटिया को लेकर बताया कि उन्होंने भी एक पैसे नहीं लिए जबकि उका रोल थोड़ा ब्रीफ में है। फिल्म के मेजर प्लॉट ट्विस्ट में उनका पार्ट काफी महत्वपूर्ण है। तमन्ना को जब हमने अप्रोच किया तो उन्होंने हां कह दिया और 12 दिन शूट किए। उनका कमिटमेंट और नेक दिल ने काफी इम्प्रेस किया।
शाहिद-विशाल की चौथी फिल्म साथ में
फिल्म ओ रोमियो की बात करें तो यह शाहिद और विशाल की साथ में चौथी फिल्म है। इससे पहले दोनों कमीने, हैदर, रंगून में साथ काम कर चुके हैं और सभी फिल्मों को क्रिटिकली काफी पसंद किया गया था। ओ रोमियो 13 फरवरी को रिलीज हो रही है।
वहीं फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ने नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस किया है। फिल्म हुस्सैन जैदी की बुक माफिया क्वीन ऑफ मुंबे पर आधारित है। फिल्म में नाना पाटेकर, दिशा पाटनी और फरीदा जलाल भी हैं।
विक्रांत की बाकी प्रोजेक्ट
विक्रांत वैसे ओ रोमियो के बाद मुसाफिर कैफे में नजर आने वाले हैं। इसमें विक्रांत के साथ वेदिका पिंटो और महिमा चौधरी हैं। इतना ही नहीं इसके जरिए विक्रांत का बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू हो रहा है।
तमन्ना के बाकी प्रोजेक्ट्स
वहीं तमन्ना की बात करें तो वह अजय देवगन के साथ रेंजर और दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अर्जुन कपूर के साथ नो एंट्री 2 में भी नजर आएंगी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
