O Romeo Teaser : शाहिद की फिल्म के टीजर ने लगाई आग, फरीदा-अविनाश ने किया हैरान

संक्षेप: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो का टीजर रिलीज हो गया है। वैलेंटाइन्स डे के मौके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म के टीजर ने सबका दिल जीत लिया है।

शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ओ रोमियो का टीजर रिलीज हो गया है। विशाल भार्द्वाज की ओ रोमिया का 1 मिनट 35 सेकेंड का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, अविनाश तिवारी और फरीदा जलाल भी हैं।

कैसा है ओ रोमियो टीजर टीजर की शुरुआत होती है एक आवाज से जहां कोई छोटू छोटू बोलता है। तभी शाहिद गुस्से से बाहर आते हैं और चिल्लाते हैं कि कौन चिल्ला रहा है। इसके बाद टीजर में दिखते हैं खूब लड़ाई वाले सीन। टीजर में नाना, दिशा, विक्रांत, तमन्ना, फरीदा भी दिखते हैं। लेकिन अविनाश तिवारी के लुक ने सबको हैरान कर दिया।

किस चीज ने किया हैरान अविनाश का जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आपको भी अब ट्रेलर और फिल्म में उन्हें देखने का एक्साइटमेंट रहेगा। वहीं फरीदा जलाल का एक डालॉग सुनने को मिलता है, लेकिन उसी डायलॉग से उन्होंने वाहवाही लूट ली है।

टीजर पर लोगों के रिएक्शन टीजर पर लोगों के अभी तक अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा कि इन्होंने फरीदा जलाल से भी गाली बुलवा दी। पिक्चर तो देखने वाली होगी। एक ने लिखा शाहिद कपूर का कमबैक होने वाला है। वहीं एक ने लिखा कि अच्छा टीजर है, कट और कास्ट काफी अच्छे हैं। आशा है कि इससे शाहिद कपूर का कमबैक होगा।

कब रिलीज होगी फिल्म ओ रोमिया की बात करें तो इसे विशाल भार्द्वाज ने डायरेक्ट किया है और लिखा भी है रोहन नरूला के साथ। साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होगी।