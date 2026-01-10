Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडO Romeo Teaser Shahid Kapoor Teaser Leave Fans Shocked Farida Jalal Avinash Tiwary Stunned Everyone
O Romeo Teaser : शाहिद की फिल्म के टीजर ने लगाई आग, फरीदा-अविनाश ने किया हैरान

O Romeo Teaser : शाहिद की फिल्म के टीजर ने लगाई आग, फरीदा-अविनाश ने किया हैरान

संक्षेप:

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो का टीजर रिलीज हो गया है। वैलेंटाइन्स डे के मौके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म के टीजर ने सबका दिल जीत लिया है। 

Jan 10, 2026 01:44 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ओ रोमियो का टीजर रिलीज हो गया है। विशाल भार्द्वाज की ओ रोमिया का 1 मिनट 35 सेकेंड का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, अविनाश तिवारी और फरीदा जलाल भी हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैसा है ओ रोमियो टीजर

टीजर की शुरुआत होती है एक आवाज से जहां कोई छोटू छोटू बोलता है। तभी शाहिद गुस्से से बाहर आते हैं और चिल्लाते हैं कि कौन चिल्ला रहा है। इसके बाद टीजर में दिखते हैं खूब लड़ाई वाले सीन। टीजर में नाना, दिशा, विक्रांत, तमन्ना, फरीदा भी दिखते हैं। लेकिन अविनाश तिवारी के लुक ने सबको हैरान कर दिया।

किस चीज ने किया हैरान

अविनाश का जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आपको भी अब ट्रेलर और फिल्म में उन्हें देखने का एक्साइटमेंट रहेगा। वहीं फरीदा जलाल का एक डालॉग सुनने को मिलता है, लेकिन उसी डायलॉग से उन्होंने वाहवाही लूट ली है।

टीजर पर लोगों के रिएक्शन

टीजर पर लोगों के अभी तक अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा कि इन्होंने फरीदा जलाल से भी गाली बुलवा दी। पिक्चर तो देखने वाली होगी। एक ने लिखा शाहिद कपूर का कमबैक होने वाला है। वहीं एक ने लिखा कि अच्छा टीजर है, कट और कास्ट काफी अच्छे हैं। आशा है कि इससे शाहिद कपूर का कमबैक होगा।

कब रिलीज होगी फिल्म

ओ रोमिया की बात करें तो इसे विशाल भार्द्वाज ने डायरेक्ट किया है और लिखा भी है रोहन नरूला के साथ। साजिद नाडियाडवाला ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें:शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' का पोस्टर हुआ आउट, फरवरी में होगी रिलीज, लोग बोले…

बता दें कि विशाल और शाहिद साथ में कमीने, हैदर, रंगून फिल्म में साथ काम किया है। वहीं तृप्ति की यह शाहिद कपूर और विशाल के साथ पहली फिल्म है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
shahid kapoor Triptii Dimri Tamannaah Bhatia

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।