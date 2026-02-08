Hindustan Hindi News
O Romeo: पान की दुकान गाने पर डांस के लिए शाहिद कपूर ने नहीं की थी रिहर्सल , सेट पर ही प्लान हुए स्टेप्स

संक्षेप:

ओ रोमियो का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज से पहले शाहिद कपूर ने फिल्म के गाने पान की दुकान से जुड़ा एक किस्सा बताया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस गाने के लिए रिहर्सल तक नहीं की थी। 

Feb 08, 2026 04:18 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
शाहिद कपूर की ओ रोमियो जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हाल ही में फिल्म का गाना पान की दुकान रिलीज हुआ है। मुंबई में सॉन्ग लॉन्च के लिए एक बड़ा इवेंट आयोजित किया गया था। इस इवेंट में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी ने हिस्सा लिया था। इसी दौरान शाहिद कपूर ने गाने से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि इस गाने के डांस स्टेप्स की उन्होंने रिहर्सल भी नहीं की थी।

पान की दुकान गाने पर क्या बोले शाहिद कपूर?

पान की दुकान गाने रिलीज होते ही शाहिद कपूर के डांस स्टेप्स वायरल हो गए। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉन्च इवेंट पर शाहिद कपूर से पूछा गया कि क्या उन्हें लगा था कि गाने के डांस स्टेप्स वायरल हो जाएंगे? इसपर शाहिद कपूर ने कहा कि इस गाने का शूट बहुत रेंडम हुआ था।

सेट पर ही तय किए गए स्टेप्स

शाहिद कपूर ने बताया, इस गाने से पहले हम दूसरा गाना, आशिकों की कॉलोनी शूट कर रहे थे। इसके बाद विशाल सर मेरे पास आए और पूछा कि क्या हमें दूसरा गाना भी करना चाहिए। मुझे लगा कि पान की दुकान बहुत से लोगों को पसंदव आएगा। मैंने इस गाने के लिए बिल्कुल रिहर्स नहीं किया था। हमने आशिकों की कॉलोनी गाना पूरा किया और इसकी अगली सुबह हम इस गाने (पान की दुकान) की शूटिंग करने लगे। सभी स्टेप्स सेट पर ही प्लान किए गए थे। मैंने सारे स्टेप्स वहीं सीखे और परफॉर्म किए।

शाहिद कपूर को पसंद आया पान की दुकान गाना

शाहिद कपूर ने कहा, जब आप नर्वस होते हैं और ज्यादा प्लान नहीं करते हैं, एक अलग तरह की नर्वस एनर्जी निकलती है। लेकिन ये गाना बहुत मजेवाला है। जब मैंने ये सुना था, मुझे लगा कि ये एक मजेदार गाना होगा। ये कुछ ऐसा है जिसपर लोग स्टेज पर, स्ट्रीट्स पर और पार्टीज में डांस करना पसंद करेंगे।

बातचीत के दौरान शाहिद कपूर ने ये भी कहा कि इस गाने के बाद फिल्म में बहुत सारा ड्रामा है। सब मजे और खुशियों के बाद, बहुत सी चीजें होना शुरू होती हैं। ये गाना बहुत दिलचस्प प्वाइंट पर आता है, इसके बाद फिल्म इंटेस हो जाती है।

