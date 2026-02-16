O Romeo Day 4 Box Office Live Update: 30 करोड़ के पार हुई 'ओ रोमियो', जानें शाहिद कपूर की मूवी का टोटल कलेक्शन

Shahid Kapoor O Romeo Box Office Collection Day 4: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर पिछले काफी वक्त अपनी फिल्म 'ओ रोमियो' को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे। इस मूवी के ट्रेलर ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया था। ऐसे में विशाल भारद्वाज की डायरेक्ट फिल्म 'ओ रोमियो' आज यानी 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। मूवी में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं। पहली बार दोनों स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सोमवार को फिल्म का बॉक्स ऑफिस हाल जानने के लिए यहां पढ़ें लेटेस्ट अपडेट।

वीशाल भारद्वाज की फिल्म ने अबतक 30.15 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। मूवी मे तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर के अलावा नाना पाटेकर, अविनाश मिश्रा, फरीदा जलाल, दिशा पाटनी और तमन्ना भाटिया जैसे कलाकार नजर आए हैं। ये शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथ चौथी फिल्म है। इससे पहले विशाल और शाहिद कमीने, हैदर और रंगून में साथ काम कर चुके हैं।