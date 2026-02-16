Hindustan Hindi News
O Romeo Day 4 Box Office Live Update: 30 करोड़ के पार हुई 'ओ रोमियो', जानें शाहिद कपूर की मूवी का टोटल कलेक्शन

O Romeo Day 4 Box Office Collection: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की ‘ओ रोमियो’ ने तीन दिन में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। चलिए जानते हैं, चौथे दिन फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कैसी रहेगी परफॉर्मेंस?

ओ रोमियो

Priti Kushwaha| लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 16 Feb 2026 07:41 AM IST
Shahid Kapoor O Romeo Box Office Collection Day 4: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर पिछले काफी वक्त अपनी फिल्म 'ओ रोमियो' को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे। इस मूवी के ट्रेलर ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया था। ऐसे में विशाल भारद्वाज की डायरेक्ट फिल्म 'ओ रोमियो' आज यानी 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। मूवी में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं। पहली बार दोनों स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सोमवार को फिल्म का बॉक्स ऑफिस हाल जानने के लिए यहां पढ़ें लेटेस्ट अपडेट।

वीशाल भारद्वाज की फिल्म ने अबतक 30.15 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। मूवी मे तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर के अलावा नाना पाटेकर, अविनाश मिश्रा, फरीदा जलाल, दिशा पाटनी और तमन्ना भाटिया जैसे कलाकार नजर आए हैं। ये शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथ चौथी फिल्म है। इससे पहले विशाल और शाहिद कमीने, हैदर और रंगून में साथ काम कर चुके हैं।

16 Feb 2026, 07:41:51 AM IST

ओपनिंग डे कलेक्शन

16Feb 2026, 07: 40 AM IST: वीशाल भारद्वाज की फिल्म ‘ओ रोमियो’ ने पहले दिन 8.5 करोड़ रुपये से खाता खोला था।

16 Feb 2026, 07:41:40 AM IST

तीन दिनों में ‘ओ रोमियो’ ने कमाए इतने करोड़

16Feb 2026, 07: 00 AM IST: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की ‘ओ रोमियो’ ने तीसरे दिन यानी संडे को 9 करोड़ रुपये कमाए। फिल्म का तीन दिन का कलेक्शन 30.15 करोड़ से ज्यादा हो गया है।

o romeo shahid kapoor Triptii Dimri

