Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
LIVE Updatesरिफ्रेश

O Romeo Day 3 Box Office Live Update: बॉक्स ऑफिस पर शाहिद का कमाल, ओ रोमियो ने कमाए इतने करोड़

O Romeo Day 3 Box Office Collection: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ने दो दिन में 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। आज तीसरे दिन फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कैसी रहेगी परफॉर्मेंस?

O Romeo Day 3 Box Office Live Update: बॉक्स ऑफिस पर शाहिद का कमाल, ओ रोमियो ने कमाए इतने करोड़

ओ रोमियो

Harshita Pandey| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 15 Feb 2026 09:08 AM IST
हमें फॉलो करें

O Romeo Day 3 Box Office Live Update: विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म फैंस को पसंद भी आ रही है। शाहिद और तृप्ति की फिल्म ने दो दिन में 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। तीसरे दिन की कमाई के लिए यहां बनाए रखें नजर।

15 Feb 2026, 09:08:41 AM IST

O Romeo: रविवार को कैसी हुई ओ रोमियो की शुरुआत?

आज यानी 15 फरवरी को सुबह 9 बजे तक शाहिद कपूर की ओ रोमियो ने 14 लाख की कमाई कर ली है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 20.89 करोड़ हो गया है।

15 Feb 2026, 09:05:47 AM IST

O Romeo: जब विशाल भारद्वाज का आया फोन, कैसा था अविनाश का हाल?

इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर करके ओ रोमियो में विलेन बनकर छाए अविनाश तिवारी ने बताया कि जब उनके पास विशाल भारद्वाज का फोन आया था तो उनका हाल कैसा था।

15 Feb 2026, 08:17:16 AM IST

Shahid Kapoor Top 10 Highest Grossing Films: शाहिद की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

  1. पद्मावत- 302.15 करोड़
  2. कबीर सिंह- 278.8 करोड़
  3. तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया- 85.16 करोड़
  4. आर... राजकुमार- 65.95 करोड़
  5. उड़ता पंजाब- 60.33 करोड़
  6. हैदर- 55.93 करोड़
  7. कमीने- 41.3 करोड
  8. बत्ती गुल मीटर चालू- 40.88 करोड़
  9. फटा पोस्टर निकला हीरो- 36.37 करोड़
  10. बदमाश कंपनी- 34.98 करोड़
...%0a%0aऔर%20पढ़ें:%0a%0a%20https%3A%2F%2Fwww.livehindustan.com/entertainment/bollywood/o-romeo-day-3-box-office-collection-15-february-live-updates-shahid-kapoor-tripti-dimri-movie-india-net-collection-live-blog-201771119763940.html%20%0a%20सबसे%20तेज%20और%20सटीक%20खबरों%20के%20लिए%20डाउनलोड%20करें%20हिन्दुस्तान%20ऐप%20%0a%20%20https%3A%2F%2Fhhiphonehindiapp.page.link/AppDownload target="_blank" class=LiveBlog_whtsappIcn__haAWi>
15 Feb 2026, 08:11:56 AM IST

O Romeo Day 3 Collection: ओ रोमियो की तीसरे दिन की शुरुआत

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो की तीसरे दिन की शुरुआत 6 लाख से हुई है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 20.81 करोड़ हो गया है।

15 Feb 2026, 07:49:07 AM IST

Shahid Insta Post: शाहिद ने शेयर कीं ओ रोमियो सेट की तस्वीरें

शाहिद कपूर ने इंस्टाग्राम पर ओ रोमियो के सेट से शूटिंग के टाइम की तस्वीरें शेयर की हैं।

15 Feb 2026, 07:49:07 AM IST

O Romeo: वैलेंटाइन डे पर कितनी हुई फिल्म की कमाई?

शाहिद और तृप्ति की फिल्म ने 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन पर 12.25 करोड़ की कमाई की।

15 Feb 2026, 07:49:07 AM IST

O Romeo Live Update: पहले दिन कितनी हुई थी कमाई

शाहिद कपूर की फिल्म ने पहले दिन 8.5 करोड़ की कमाई की थी।

15 Feb 2026, 07:49:07 AM IST

O Romeo Box Office Live Update: ओ रोमियो का दो दिन का कलेक्शन

Shahid-Tripti Film: शाहिद कपूर और तृप्त डिमरी की फिल्म ओ रोमियो ने दो दिन में 20.75 करोड़ की कमाई कर ली है।

PreviousNext
o romeo shahid kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi NewsएंटरटेनमेंटबॉलीवुडO Romeo Day 3 Box Office Live Update: बॉक्स ऑफिस पर शाहिद का कमाल, ओ रोमियो ने कमाए इतने करोड़
;;;