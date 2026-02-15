O Romeo Day 3 Box Office Live Update: बॉक्स ऑफिस पर शाहिद का कमाल, ओ रोमियो ने कमाए इतने करोड़

O Romeo: रविवार को कैसी हुई ओ रोमियो की शुरुआत?
आज यानी 15 फरवरी को सुबह 9 बजे तक शाहिद कपूर की ओ रोमियो ने 14 लाख की कमाई कर ली है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 20.89 करोड़ हो गया है।
ओ रोमियो
O Romeo Day 3 Box Office Live Update: विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म फैंस को पसंद भी आ रही है। शाहिद और तृप्ति की फिल्म ने दो दिन में 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। तीसरे दिन की कमाई के लिए यहां बनाए रखें नजर।
O Romeo: जब विशाल भारद्वाज का आया फोन, कैसा था अविनाश का हाल?
इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर करके ओ रोमियो में विलेन बनकर छाए अविनाश तिवारी ने बताया कि जब उनके पास विशाल भारद्वाज का फोन आया था तो उनका हाल कैसा था।
O Romeo Day 3 Collection: ओ रोमियो की तीसरे दिन की शुरुआत
शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो की तीसरे दिन की शुरुआत 6 लाख से हुई है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 20.81 करोड़ हो गया है।
Shahid Insta Post: शाहिद ने शेयर कीं ओ रोमियो सेट की तस्वीरें
शाहिद कपूर ने इंस्टाग्राम पर ओ रोमियो के सेट से शूटिंग के टाइम की तस्वीरें शेयर की हैं।
O Romeo: वैलेंटाइन डे पर कितनी हुई फिल्म की कमाई?
शाहिद और तृप्ति की फिल्म ने 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन पर 12.25 करोड़ की कमाई की।
O Romeo Live Update: पहले दिन कितनी हुई थी कमाई
शाहिद कपूर की फिल्म ने पहले दिन 8.5 करोड़ की कमाई की थी।
O Romeo Box Office Live Update: ओ रोमियो का दो दिन का कलेक्शन
Shahid-Tripti Film: शाहिद कपूर और तृप्त डिमरी की फिल्म ओ रोमियो ने दो दिन में 20.75 करोड़ की कमाई कर ली है।
