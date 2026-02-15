O Romeo Day 3 Box Office Live Update: बॉक्स ऑफिस पर शाहिद का कमाल, ओ रोमियो ने कमाए इतने करोड़

ओ रोमियो

Sun, 15 Feb 2026 09:08 AM IST

O Romeo Day 3 Box Office Live Update: विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म फैंस को पसंद भी आ रही है। शाहिद और तृप्ति की फिल्म ने दो दिन में 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। तीसरे दिन की कमाई के लिए यहां बनाए रखें नजर।

15 Feb 2026, 09:08:41 AM IST O Romeo: रविवार को कैसी हुई ओ रोमियो की शुरुआत? आज यानी 15 फरवरी को सुबह 9 बजे तक शाहिद कपूर की ओ रोमियो ने 14 लाख की कमाई कर ली है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 20.89 करोड़ हो गया है।

15 Feb 2026, 08:11:56 AM IST O Romeo Day 3 Collection: ओ रोमियो की तीसरे दिन की शुरुआत शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो की तीसरे दिन की शुरुआत 6 लाख से हुई है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 20.81 करोड़ हो गया है।

15 Feb 2026, 07:49:07 AM IST O Romeo: वैलेंटाइन डे पर कितनी हुई फिल्म की कमाई? शाहिद और तृप्ति की फिल्म ने 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन पर 12.25 करोड़ की कमाई की।

15 Feb 2026, 07:49:07 AM IST O Romeo Live Update: पहले दिन कितनी हुई थी कमाई शाहिद कपूर की फिल्म ने पहले दिन 8.5 करोड़ की कमाई की थी।