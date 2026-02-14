O Romeo Day 2 Live Update: ओ रोमियो का दूसरा दिन, फिल्म ने अबतक कमाए इतने करोड़

ओ रोमियो

Sat, 14 Feb 2026 08:14 AM IST

O Romeo Box Office Day 2 Box Office Live Update: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो रिलीज हो चुकी है। विशाल भारद्वाज की इस फिल्म को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म ने पहले दिन यानी 13 फरवरी को 8.25 करोड़ की कमाई की है।

14 Feb 2026, 07:04:56 AM IST Shahid Kapoor Highest Earning Film: शाहिद कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म sacnilk.com के मुताबिक, शाहिद कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म पद्मावत है। फिल्म ने भारत में 302.15 करोड़ की कमाई की थी।

14 Feb 2026, 07:02:32 AM IST ये है तृप्ति डिमरी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म sacnilk.com के मुताबिक, तृप्ति डिमरी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 है। फिल्म ने भारत में 260.11 करोड़ की कमाई की थी