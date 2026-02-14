O Romeo Day 2 Live Update: ओ रोमियो का दूसरा दिन, फिल्म ने अबतक कमाए इतने करोड़

O Romeo: अपने किरदार को लेकर क्या बोलीं तृप्ति?
ओ रोमियो
O Romeo Box Office Day 2 Box Office Live Update: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो रिलीज हो चुकी है। विशाल भारद्वाज की इस फिल्म को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म ने पहले दिन यानी 13 फरवरी को 8.25 करोड़ की कमाई की है।
O Romeo: अपने किरदार को लेकर क्या बोलीं तृप्ति?
तृप्ति डिमरी ने अपने रोल अफशां को लेकर इंस्टा पर एक पोस्ट लिखा।
Shahid Kapoor Highest Earning Film: शाहिद कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
sacnilk.com के मुताबिक, शाहिद कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म पद्मावत है। फिल्म ने भारत में 302.15 करोड़ की कमाई की थी।
ये है तृप्ति डिमरी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
sacnilk.com के मुताबिक, तृप्ति डिमरी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 है। फिल्म ने भारत में 260.11 करोड़ की कमाई की थी
O Romeo Box Office Collection: शाहिद कपूर की फिल्म की कमाई
शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो ने पहले दिन 8.25 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई की है।
