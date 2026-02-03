Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडo Romeo controversy Hussain ustara daughter sanober files case says false portrayal of father will impact life
ओ रोमियो कॉन्ट्रोवर्सी; हुसैन उस्तरा की बेटी नहीं चाहती रिलीज हो फिल्म, जानें क्यों किया मेकर्स पर केस

ओ रोमियो कॉन्ट्रोवर्सी; हुसैन उस्तरा की बेटी नहीं चाहती रिलीज हो फिल्म, जानें क्यों किया मेकर्स पर केस

संक्षेप:

विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी फिल्म ओ रोमियो रिलीज के पहले विवाद में आ गई है। हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर का कहना है कि फिल्म में उनके पिता को गलत तरह से दिखाया गया है, इससे उनकी और परिवार की जिंदगी प्रभावित होगी।

Feb 03, 2026 11:21 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म ओ रोमियो कॉन्ट्रोवर्सी में है। फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होनी है इससे पहले इसे रोकने की अर्जी दी गई है। दरअसल ओ रोमियो का ट्रेलर आन के बाद चर्चा शुरू हुआ कि फिल्म हुसैन उस्तरा की जिंदगी पर आधारित है। मूवी में शाहिद के कैरेक्टर को भी उस्तरा नाम दिया गया है। अब सोमवार को हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने फिल्म पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मूवी उनके दिवंगत पिता की अनऑथराइज्ड बायोपिक पर बनी है। जिसमें उनकी जिंदगी को गलत तरह से दर्शाया गया है। सनोबर ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है सनोबर की आपत्ति

अपकमिंग हिंदी फिल्म ओ रोमियो चर्चा में है। अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखने वाले हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर ने प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के खिलाफ सिविल वाद दायर किया है। इस केस की सुनवाई 6 फरवरी को है। सनोबर शेख की तरफ से याचिका दी गई है कि फिल्म कॉमर्शियल फायदे के लिए बनाई गई है और वादी से अनुमति नहीं ली गई। मुकदमा ऐडवोकेट डीवी सरोज के जरिये फाइल किया गया है। सनोबर का कहना है कि फिल्म की थीम पूरी तरह से उनके पिता पर बेस्ट है और उन्हें गैंगस्टर दिखाया गया है।

सनोबर का दावा- पिता ने की पुलिस की मदद

सनोबर का कहना है कि फिल्म रिलीज हुई तो उनकी और उनके बच्चों की जिंदगी पर असर पड़ेगा जिन्हें शांति के साथ अच्छे माहौल में जीने का हक है। फिल्म रिलीज हुई तो इसमें उनके पिता का झूठा चरित्र चित्रण किया गया है वो उनके परिवार पर गलत असर डालेगा। सनोबर का कहना है कि उनके पिता ने देशभर में क्राइम को रोकने की कोशिश की थी साथ ही पुलिस और इंटेलिजेंट को क्रिमिनल्स को खोजने में मदद की थी। दूसरी और विशाल भारद्वाज और नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट का कहना है कि फिल्म फिक्शन है।

ओ रोमियो की कास्ट

ओ रोमियो में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी उनके लैला मजनूं को-एक्टर अविनाश तिवारी, रणदीप हुड्डा, नाना पाटेकर और गौरव शर्मा हैं। इसमें शाहिद हुसैन उस्तरा का रोल निभा रहे हैं। तृप्ति डिमरी अफ्शा का। अविनाश तिवारी जलाल का।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम लीड कर रही हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। फिल्म, ओटीटी, टीवी, फूड और फैशन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ के साथ ही उन्होंने कई नामी सेलिब्रिटीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। बी.एससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट काजल का साइंस बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस और प्रिवेंटिव केयर जैसे गंभीर विषयों पर 'रिसर्च-ड्रिवेन' और 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड के साथ-साथ मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जहां वह जटिल मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों के इनपुट को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
o romeo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।