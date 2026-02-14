Hindustan Hindi News
O Romeo Day 2: शाहिद कपूर की फिल्म की शनिवार की कमाई, रविवार को भारत-पाक मैच का पड़ता है असर

Feb 14, 2026 09:54 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर इतने करोड़ कमाए हैं। अब रविवार के कलेक्शन से उम्मीदें हैं। ऑडियंस को पसंद आ रही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसे परफॉर्म कर रही है।

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म ओ रोमियो के दूसरे का कलेक्शन आ गया है। वैलेंटाइन के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म की कमाई से मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं। अब वैलेंटाइन डे के शुरुआती कलेक्शन ने बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं किया है। 13 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म ओ रोमियो ने आज वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को सिर्फ डेढ़ करोड़ ज्यादा कमाए हैं। ये कलेक्शन एकाध करोड़ और बढ़ सकता है। लेकिन प्रभावित करने वाली कमाई नहीं हुई है। अब रविवार से उम्मीदें हैं।

ओ रोमियो शनिवार कलेक्शन

Sacnilk के अनुसार शाहिद कपूर की फिल्म ने 8।5 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। ट्रेड एनालिस्ट का मानना था कि फिल्म अपने पहले वीकेंड में शानदार कमाई कर सकती है। लेकिन अब दूसरे ने के कलेक्शन ने खास प्रभावित नहीं किया है। दूसरे दिन शनिवार को ओ रोमियो ने खबर लिखने तक 10।2 करोड़ कमाए हैं। रात के आंकड़े आने के बाद ये कलेक्शन एकाध करोड़ बढ़ सकता है।

o romeo box office collection day 2

दूसरे दिन नहीं किया धमाका

इस समय एक्शन, थ्रिलर फिल्मों का दौर है। रणवीर सिंह की धुरंधर और सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत के साथ पहले वीकेंड पर धमाका किया था। लेकिन शाहिद कपूर की फिल्म के पहले दो दिनों की कमाई उतना असर नहीं छोड़ रही है। रविवार को भी फिल्म धमाका कर सकती है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट मैच का असर कलेक्शन पर पड़ सकता है।

विशाल भारद्वाज के साथ जमी जोड़ी

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो का डायरेक्शन विशाल भारद्वाज ने 130 करोड़ के बजट में किया है। इससे पहले ये जोड़ी हैदर, कमीने और रंगून में साथ काम कर चुकी है। विशाल भारद्वाज की ये फिल्में कमर्शियली उतनी नहीं चली थीं, लेकिन उनकी फिल्मों ने हमेशा यादगार किरदार दिए हैं। उनकी फिल्म ओ रोमियो को क्रिटिक्स और ऑडियंस से तारीफ मिली हैं। फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के अलावा दिशा पाटनी, विक्रांत मैसी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल जैसे एक्टर्स नजर आए हैं।

शाहिद कपूर की आने वाली फिल्में

बता दें, शाहिद कपूर के करियर के लिए ये फिल्म बेहद खास होने वाली हैं। कबीर सिंह के बाद उनकी फिल्मों ने खास कमाल नहीं किया है। ऐसे में ओ रोमियो की कमाई से उम्मीदें हैं। शाहिद के आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एक्टर वेब सीरीज फर्जी के दूसरे सीजन से OTT पर वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा कॉकटेल में उन्हें कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के साथ देखा जाएगा। एक साइंस फिक्शन फिल्म भी उनकी लिस्ट में शामिल है जिसकी जल्दी ही अनाउंसमेंट हो सकती है।

