O Romeo Box Office Day 9: शाहिद कपूर की फिल्म को 50 करोड़ पार करने में लग गए इतने दिन

Feb 22, 2026 05:56 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो के 9वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार को सिर्फ इतने करोड़ कमाए हैं। फिल्म को 50 करोड़ पार करने में इतने दिन लग गए।

शाहिद कपूर फिल्मों में शानदार किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं। फिल्म का नतीजा जो भी रहे लेकिन एक्टर ने अपनी परफॉरमेंस से ऑडियंस पर असर छोड़ा है। फिल्म ओ रोमियो में भी एक्टर की मेहनत साफ देखी जा सकती है। पिछले हफ्ते रिलीज हुई विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी फिल्म ओ रोमियो के किरदारों ने बांध लिया है। फिल्म की कहानी पसंद आ रही। लेकिन ये फिल्म उम्मीद से कम कमाई कर रही है। आज के कलेक्शन की बात करें तो खबर लिखने तक इस फिल्म ने करीब साढ़े तीन करोड़ का बिजनेस किया है। वहीं फिल्म की कुल कमाई इन 9 दिनों में 52 करोड़ के पार पहुंची है।

ओ रोमियो का कलेक्शन

शाहिद कपूर के करियर ग्राफ को फिर से कबीर सिंह जैसा उछाल देने के लिए ओ रोमियो एक शानदार फिल्म थी। फिल्म के टीजर और ट्रेलर को देखने के बाद लगा कि धुरंधर जैसा धमाका फिर से हो सकता है। लेकिन ओ रोमियो फिल्म ने पहले दिन 8.5 करोड़ के साथ ओपनिंग की, दूसरे दिन शनिवार को 12.65 करोड़। पहले रविवार से उम्मीदें थीं लेकिन भारत और पाकिस्तान मैच का असर फिल्म की कमाई पर दिखा और ये फिल्म उस दिन सिर्फ 9 करोड़ ही कमा पाई। वीकडेज में फिल्में कम बिजनेस करती हैं। अपने पहले सोमवार यानी चौथे दिन फिल्म ने 4.85 करोड़ कमाए, 5वें दिन 5.35 करोड़, छठे दिन 3.65 करोड़, 7वें दिन 3.1 करोड़। पहले हफ्ते में फिल्म ने 47.1 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं 8वें दिन 2.15 करोड़ और आज 9वें दिन खबर लिखने तक 3.35 करोड़। ओ रोमियो ने अब तक कुल कमाई 52.60 करोड़ कमा लिए हैं।

ओ रोमियो के एक्टर्स की परफॉरमेंस

शाहिद कपूर की इस फिल्म में तृप्ति डिमरी ने लीड रोल में नजर आ रही हैं। अविनाश तिवारी, दिशा पाटनी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल ने अहम किरदार निभाया है। फिल्म के एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है। लेकिन फिल्म की कहानी बॉक्स ऑफिस पर कमाई का धमाका करने में फेल हुई है।

शाहिद की आने वाली फिल्में
बता दें, शाहिद कपूर की पिछली फिल्में वेदा, जर्सी, ब्लडी डैडी बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई थी। ओ रोमियो से कमाई की उम्मीदें थीं। फिल्म को 130 करोड़ के बजट में बनाया गया था। साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूसर थे। अब शाहिद की आने वाली फिल्म कॉकटेल 2 का इंतजार हो रहा है। इस फिल्म में कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगे।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

