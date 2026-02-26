O Romeo Box Office Collection Day 13: बुधवार को शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने छापे इतने करोड़, जानें अब तक का टोटल कलेक्शन

विशाल भारद्वाज की डायरेक्ट फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। मूवी में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं। पहली बार दोनों स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। मूवी को फैंस के साथ-साथ क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। 'ओ रोमियो' को रिलीज हुए 13 दिन हो गए हैं।

Shahid Kapoor O Romeo Box Office Collection Day 13: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'ओ रोमियो' को लेकर खबरों में छाए हैं। 'करीब सिंह' के बाद एक बार फिर से 'ओ रोमियो' में शाहिद का एग्रेसिव अवतार फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। ऐसे में विशाल भारद्वाज की डायरेक्ट फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। मूवी में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं। पहली बार दोनों स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। मूवी को फैंस के साथ-साथ क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। 'ओ रोमियो' को रिलीज हुए 13 दिन हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं फिल्म ने बुधवार को कितनी कमाई कर डाली।

'ओ रोमियो' ने अब तक कमाए डाले इतने करोड़ विशाल भारद्वाज की फिल्म 'ओ रोमियो' ने 8.5 करोड़ के साथ अपना खाता खोला था। वहीं, दूसरे दिन इसकी कमाई में शानदार उछाल देखने को मिला। फिल्म ने वीकेंड पर अपनी रफ्तार बढ़ाई है। ऐसे में अब इसके बुधवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 13वें दिन 'ओ रोमियो' ने 1.20 करोड़ रुपये कमाए। ऐसे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसकी अब तक की टोटल कमाई 60.25 करोड़ रुपये हो गई है।

डे वाइज देखें 'ओ रोमियो' का कलेक्शन

डे 1 9.01 करोड़ रुपये पहला हफ्ता 47.1 करोड़ रुपये डे 8 2.15 करोड़ रुपये डे 9 3.4 करोड़ रुपये डे 10 3.15 करोड़ रुपये डे 11 1.6 करोड़ रुपये डे 12 1.65 करोड़ रुपये डे 13 1.20 करोड़ रुपये टोटल कलेक्शन 60.25 करोड़ रुपये

शाहिद की विशाल संग चौथी फिल्म 'ओ रोमियो' में तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर के अलावा नाना पाटेकर, अविनाश मिश्रा, फरीदा जलाल, दिशा पाटनी और तमन्ना भाटिया जैसे कलाकार नजर आए हैं। ये शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथ चौथी फिल्म है। इससे पहले विशाल और शाहिद कमीने, हैदर और रंगून में साथ काम कर चुके हैं। बता दें कि 'ओ रोमियो' की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है।