O Romeo Box Office Day 10: शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' ने वीकेंड में लगाई दहाड़, संडे को छापे इतने करोड़

'ओ रोमियो' में तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर के अलावा नाना पाटेकर, अविनाश मिश्रा, फरीदा जलाल, दिशा पाटनी और तमन्ना भाटिया जैसे कलाकार नजर आए हैं। ये शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथ चौथी फिल्म है।

Shahid Kapoor O Romeo Box Office Collection Day 10: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'ओ रोमियो' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। विशाल भारद्वाज की डायरेक्ट फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। मूवी में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं। पहली बार दोनों स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। मूवी को फैंस के साथ-साथ क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। 'ओ रोमियो' को रिलीज हुए 10 दिन हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं फिल्म ने रविवार को कितनी कमाई कर डाली।

इन फिल्मों से रहा 'ओ रोमियो' का मुकाबला शाहिद की 'ओ रोमियो' फिल्म का रिलीज के साथ ही रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' सनी देओल की 'बॉर्डर 2' के साथ सामना हुआ है। वहीं, 'ओ रोमियो' के साथ सेम डे पर और शनाया कपूर की 'तू या मैं' भी रिलीज हुई। अब इसके सामने तापसी पन्नू की 'अस्सी' और सिद्धांत और मृणाल ठाकुर की 'दो दीवाने सहर में' भी खड़ी है। ऐसे में कमाई को लेकर इन फिल्मों के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है।

'ओ रोमियो' ने संडे को किया बवाली कलेक्शन विशाल भारद्वाज की फिल्म 'ओ रोमियो' ने 8.5 करोड़ के साथ अपना खाता खोला था। वहीं, दूसरे दिन इसकी कमाई में शानदार उछाल देखने को मिला। फिल्म ने वीकेंड पर अपनी रफ्तार बढ़ाई है। ऐसे में अब इसके रविवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 10वें दिन 'ओ रोमियो' ने 3.25 करोड़ रुपये कमाए। ऐसे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसकी अब तक की टोटल कमाई 55.90 करोड़ रुपये हो गई है।

डे वाइज देखें 'ओ रोमियो' का कलेक्शन

डे 1 9.01 करोड़ रुपये पहला हफ्ता 47.1 करोड़ रुपये डे 9 3.4 करोड़ रुपये डे 10 3.25 करोड़ रुपये टोटल कलेक्शन 55.90 करोड़ रुपये