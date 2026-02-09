'एनिमल' में होने वाली थी 'कबीर सिंह' की एंट्री, शाहिद कपूर बोले- संदीप रेड्डी चाहते थे कि मैं फिल्म में...

संक्षेप: संदीप रेड्डी वांगा की 2019 की फिल्म कबीर सिंह में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी लीड रोल में थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। वहीं, संदीप रेड्डी वांगा की 2023 की फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी थे।

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'ओ रोमियो' को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। विशाल भारद्वाज की 'ओ रोमियो' जल्द ही रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में, शाहिद से 'कबीर सिंह' और रणबीर कपूर की 'एनिमल पार्क' के बीच संभावित क्रॉसओवर को लेकर फैंस की अटकलों के बारे में पूछा गया। इस शाहिद ने खुलकर जवाब दिया।

एनिमल में कैमियो को लेकर बोले शाहिद शाहिद ने हाल ही में दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा, 'जब एनिमल भी बन रही थी, असल में संदीप मुझसे मिलने आए थे। वह चाहते थे कि एनिमल में कबीर सिंह का एक सीन हो, लेकिन वह हो नहीं पाया। वो फिल्म में 'कबीर सिंह' का एक छोटा सा कैमियो शामिल किया जा सके। यह बात डायरेक्टर के मन में शुरू में ही आ गई थी।हालांकि, डेट्स की दिक्कत की वजह से ऐसा नहीं हो पाया।'

ये दोनों कैरेक्टर वांगा के हैं शाहिद ने आगे कहा, 'कबीर सिंह और एनिमल दोनों किरदार संदीप रेड्डी वांगा के हैं, इसलिए भविष्य में कोई भी क्रॉसओवर पूरी तरह से डायरेक्टर के विजन पर निर्भर करेगा। ये दोनों ही कैरेक्टर उनके हैं, वो दुनिया उनकी है। तो उनके साथ उनको जो मन में आएगा करने के लिए, वो करेंगे।'