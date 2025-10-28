Hindustan Hindi News
नीसा और ओरी ने रीक्रिएट किया मां काजोल और रेखा का पॉपुलर फोटोशूट, मलाइका समेत यूजर्स ने किया रिएक्ट

संक्षेप: अजय देवगन और काजोल की बेटी नीसा और ओरी काजोल और रेखा का फोटोशूट रीक्रिएट किया है। तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं। एक यूजर ने इन तस्वीरों को बेस्ट बताया।

Tue, 28 Oct 2025 01:56 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
अजय देवगन और काजोल की बेटी नीसा और ओरी के बीच अच्छी दोस्ती है। दोनों को कई बार एक साथ देखा गया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हैं, साथ पार्टी करते नजर आ चुके हैं। अब ओरी और नीसा ने एक शानदार फोटोशूट किया है। खासबात ये है कि इन तस्वीरों में नीसा ने अपनी मां काजोल को कॉपी करने की कोशिश की है। दरअसल, ये फोटोशूट 90 के दशक में किए गए फोटोशूट पर आधारित हैं। दोनों ने उन तस्वीरों और पोज को शानदार तरीके से कॉपी किया है।

काजोल के फोटोशूट का रीक्रिएशन

1996 में काजोल और रेखा ने सिनेब्लिज़ मैगज़ीन के लिए फोटोशूट करवाया था। इन तस्वीरों में दोनों जमकर पोज़ देती नजर आई थीं। अब नीसा और ओरी पोज दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर तारीफ कर रहे हैं।

यूजर्स रिएक्शन

मलाइका अरोड़ा ने कमेंट करते हुए बताया कि उन्हें ये वीडियो पसंद आया है। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा-ये शानदार है, एक अन्य यूजर ने लिखा, सोचो अगर ऐया रीक्रिएशन आपके बच्चे आपके लिए करें तो, एक आयर यूजर ने लिखा, ये बेस्ट है।

ओरी और नीसा की दोस्ती

बता दें, अजय देवगन और काजोल की बेटी नीसा बेशक फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वो अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। नीसा काफी एक्टिव हैं और अक्सर उन्हें सेलेब्रिटीज किड के साथ पार्टी करते हुए देखा जाता है। वहीं ओरी अधिकतर सेलेब्स की फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं। उन्हें जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के साथ अक्सर देखा जाता है। ओरी तस्वीरों में पोज करने के लिए मशहूर हैं।

