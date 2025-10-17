नूतन ने पति के सामने अफेयर को गलत साबित करने के लिए संजीव कुमार को मारा था थप्पड़ लेकिन…

Hindustan Hindi News
संक्षेप: संजीव कुमार को देवी के सेट पर नूतन से लगाव हुआ। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं तो यह बात नूतन के पति तक पहुंच गई। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और संजीव ने एक गलती करके बात बिगाड़ दी।

Kajal Sharma
संजीव कुमार और हेमा मालिनी के अफेयर के बारे में हर कोई जानता है। नूतन के साथ भी उनकी नजदीकियां थीं। जब नूतन के पति को इस बारे में पता चला तो हंगामा हो गया। नूतन को सबके सामने संजीव को थप्पड़ मारना पड़ा था जबकि दोनों वाकई अफेयर में थे। संजीव कुमार के जीन्स में हार्ट की बीमारी थी। उन्हें आभास था कि ज्यादा नहीं जिएंगे। इसलिए शादी नहीं करना चाहते थे हालांकि प्यार में पड़ने से खुद को नहीं रोक पाए।

देवी के शूट पर शुरू हुआ था रिश्ता

संजीव कुमार की बायोग्राफी लिखने वाले हनीफ जावेरी और जिग्ना विकी लालवानी के यूट्यूब चैनल पर थे। उन्होंने उस घटना का जिक्र किया जब नूतन ने संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया था। हनीफ बोले, 'देवी फिल्म की शूटिंग के दौरान ये अफेयर शुरू हुआ। दोनों के दिलों को जोड़ने का काम फिल्ममेकर मधुसूदन राव ने किया था लेकिन रिश्ता जल्दी ही कमजोर पड़ गया।'

भड़क गए थे नूतन के पति

रिश्ता आसानी से खत्म नहीं हुआ था। संजीव कुमार की बहन ने हनीफ जावेरी को बताया था कि नूतन ने पूरी क्रू के सामने संजीव कुमार को थप्पड़ मारा था। वह बताते हैं, 'इस घटना के एक दिन पहले संजीव कुमार को पता चला कि मिस्टर और मिसेज नूतन का घर पर झगड़ा हुआ। तो उन्होंने नूतन के पति रजनीश बहल को फोन किया और शांत करवाने की कोशिश की। इससे बात और खराब हो गई। नूतन के पति को और गुस्सा आ गया। संजीव कुमार ने तो भलाई के लिए ऐसा किया था लेकिन वह और भड़क गए।'

संजीव को मारा था थप्पड़

हनीफ ने बताया कि नूतन ने अगले दिन यह साबित करने के लिए कि उनका से अफेयर नहीं है, उन्होंने संजीव कुमार को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। हनीफ बताते हैं, 'शूटिंग रोकनी पड़ी क्योंकि दोनों एक्टर्स अलग-अलग चले गए।' संजीव कुमार अपने दोस्त अस्पी ईरानी के घर चले गए। उन्हें सलाह दी गई कि इस घटना के बारे में किसी से बात न करें खासकर प्रेस से।

