पहली बार ऋषि कपूर की शादी में सुनाया गया था ये गाना, बाद में फिल्म 'कोयला' में हुआ था यूज
ऋषि कपूर और नीतू कपूर की ग्रैंड वेडिंग में एक ऐसा गाना सुनाया गया था जिसे बाद में फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। इस शादी में पहली बार सुने गए इस गाने ने छाप छोड़ दी थी और बाद में माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया।
बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और नीतू कपूर की लव स्टोरी बहुत मशहूर हैं। दोनों पहले दोस्त थे, प्यार हुआ और फिर शादी। ये इंडस्ट्री की सबसे ग्रैंड शादियों में से एक थी। जनवरी 1980 में शादी की सभी रस्में पूरी की गई थीं। राज कपूर के बेटे की इस शादी में 5 हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और मेहमानों को कई तरह के पकवान परोसे गए थे। इस शादी में महफिल जमाने के लिए पाकिस्तान से उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को भी एक बुलाया गया था। उन्होंने इस शादी में एक ऐसा गाना गया जो बाद में फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। ये गाना आज भी बेहद खास है।
नुसरत फतेह अली खान ने सजाई थी महफिल
कपूर परिवार के पूर्वज पंजाब के लायलपुर (अब फैसलाबाद) से जुड़े हुए थे। इसी जगह से नुसरत फतेह अली खान थे। राज कपूर म्यूजिक के शौकीन थे और पहले से ही नुसरत फतेह अली खान के म्यूजिक को पसंद करते थे। ऐसे में उन्होंने बेटे ऋषि कपूर की शादी में गाने के लिए नुसरत फतेह अली खान को भारत आकर शादी में गाने का न्योता दिया। पहले उस्ताद ने मना कर दिया। लेकिन बाद में राज कपूर की रिक्वेस्ट के आगे वो मान गाए। नुसरत फतेह अली खान अपने कुछ लोगों के साथ शादी में शामिल हुए। इसमें राहत फतेह अली खान भी थे। ऋषि और नीतू कपूर की शादी के संगीत में कव्वाली की महफिल सजी और नुसरत फतेह अली खान ने एक ऐसा गाना गाया जिसे उससे पहले कभी नहीं सुना गया था।
ये वो गाना था जो सबसे पहले ऋषि कपूर की शादी में सुनाया गया
नुसरत फतेह अली खान ने जो गाना पहली बार ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में सुनाया था वो था ‘सांसों की माला पे सिमरु में पी का नाम’। ये गाना छाप छोड़ने वाला था। लेकिन अफसोस इसकी कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। बाद में नुसरत साहब ने ये गाना कई जगह गया जिसका रिकॉर्डिंग वर्जन आसानी से मिल जाएगा। इसी गाने को राजेश रोशन ने कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म कोयला में इस्तेमाल किया। माधुरी दीक्षित ने गाने पर परफॉरमेंस दी थी। ये गाना आज भी बहुत खूबसूरत है।
शादी में पी थी शराब
ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी की बात करें तो वो एक ग्रैंड शादी थी जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स शामिल हुए थे। रिपोर्ट की मानें तो तो भीड़ की वजह दूल्हा दुल्हन हताश हो गए थे। ऐसे में फेरों से पहले दोनों ने शराब पी थी। अब ऋषि कपूर इस दुनिया में नहीं रहे, वहीं नीतू फिल्मों में काम कर रही हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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