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नुसरत भरूचा ने तोड़ी चुप्पी, कहा- तो असलियत ये है कि मैं अपने दोस्त के घर मैच देख रही थी और…

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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नुसरत भरूचा ने साफ किया है कि उनके वायरल वीडियो के बैकग्राउंड में सुनाई दे रही आवाज उनके एक दोस्त के पपी की थी। एक्ट्रेस ने सबूत के तौर पर वीडियोज भी शेयर किए हैं।।

नुसरत भरूचा ने तोड़ी चुप्पी, कहा- तो असलियत ये है कि मैं अपने दोस्त के घर मैच देख रही थी और…

एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने सोशल मीडिया पर क्लैफिकेशन जारी किया है। दरअसल, जिस दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम किया था उस दिन नुसरत ने खुशी जाहिर करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो के पीछे आने वाली आवाज का लोगों ने गलत मतलब निकाला और नुसरत से सवाल पूछना शुरू कर दिया। ऐसे में एक्ट्रेस ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और सबूत पेश किए हैं।

नुसरत ने स्टोरी शेयर कर क्या कहा?

एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कई सारे वीडियोज और फोटोज शेयर कर सफाई जारी की है। उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड में जो आवाज सुनाई दे रही थी वो कुत्ते के बच्चे की रोने की आवाज थी। नुसरत ने लिखा, 'कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी है। एक पपी के रोने की आवाज से इतना बवाल मच गया है और किसी ने मेरी तरफ से एक नकली सफाई भी जारी कर दी है।'

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एक्ट्रेस ने बताया ऑडियो के पीछे का सच

वीडियो के पीछे सुनाई देने वाली आवाज के बारे में बात करते हुए नुसरत ने लिखा, 'तो असलियत ये है कि... मैं अपने दोस्त के घर मैच देख रही थी और उनका छोटा पपी रोने जैसी आवाजे निकाल रहा था। ये वही वीडियो है जो मेरे दोस्त ने उसी समय, उन्हीं आवाजों के साथ, दूसरे एंगल से बनाया था।'

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फिर स्टोरी से क्यों डिलीट किया वीडियो?

एक्ट्रेस ने अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ और वीडियोज भी शेयर किए। उन्होंने लिखा, 'ये वही घर है जहां मैं मैच देख रही थी। ये वही पपी है। ये उसी रात का वीडियो है, थोड़ी देर बाद का। मुझे ठीक उसी बात का डर था जो अब हुई है; इसलिए मुझे वो वीडियो डिलीट करने की सलाह दी गई, और मैंने वैसा ही किया।'

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नुसरत ने ट्रोल्स की लगाई क्लास

नुसरत ने ट्रोल करने वाले लोगों की निंदा की है। उन्होंने लिखा, 'दोस्तों, अपने मन में चल रहे बेतुके ख्यालों को शांत करो! सिर्फ मोबाइल फोन होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी परेशान करने लगें। बातों का गलत मतलब मत निकालो और न ही किसी की बात पर आंख मूंदकर भरोसा करो। सोच-समझकर और जिम्मेदारी से काम लो।'

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यहां देखिए नुसरत का वायरल वीडियो और उनका क्लैरिफिकेशन

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Nushrratt Bharuccha

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