नूपुर-स्टेबिन की शादी के रिसेप्शन में सलमान खान ने लगाए चार चांद, हिना, ईशा, अंकिता, शुभांगी भी आई नजर

संक्षेप: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन ने शादी के बंधन में बंधने के बाद मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया था। इस रिसेप्शन में सलमान खान, हिना खान समेत टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से कई बड़े स्टार्स पहुंचे।

कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन ने उदयपुर में ग्रैंड शादी के बाद मुंबई में अपने यार दोस्तों के लिए रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया था। अपने रिसेप्शन में नूपुर ने लाल रंग का स्टाइलिश लहंगा स्टाइल ड्रेस कैरी किया था तो उनके पति स्टेबिन ब्लैक जरीदार शेरवानी में पोज देते दिखे। इसके अलावा फिल्म और टीवी की दुनिया से कई सेलिब्रिटी शादी के रिसेप्शन में पहुंचे और शादीशुदा जोड़ी को बधाई दी। नूपुर और स्टेबिन के सबसे खास पल में टीवी एक्ट्रेस हिना खान, ईशा मालवीय, अंकिता लोखंडे, अभिषेक बजाज समेत कई सेलेब्स पहुंचे थे। दिशा पाटनी और मौनी रॉय, रकुल प्रीत सिंह समेत कई बॉलीवुड एक्टर्स भी नजर आए।

नूपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन में सलमान ने लगाए चार चांद नूपुर और स्टेबिन की शादी के रिसेप्शन में सलमान खान भी पहुंचे। सेनन परिवार ने सलमान के आने का शुक्रिया किया। नई जोड़ी नूपुर और स्टेबिन ने बाहर आकर सलमान खान के साथ फोटोज के लिए पोज दिए। सोशल मीडिया पर सलमान का ये वीडियो वायरल हो रहा है। खास बात ये है कि स्टेबिन बेन ने सलमान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान में गाना गया है। ऐसे में सलमान का उनकी शादी के रिसेप्शन में आना खास था।

बॉलीवुड और टीवी स्टार्स एक साथ आए नजर इसके अलावा नूपुर के रिसेप्शन में हिना खान, शुभांगी जोशी,वीर पहारिया, ओरी, ईशा सिंह, सना, मौनी रॉय, दिशा पटानी, नील नितिन मुकेश और उनकी पत्नी रुकमनी, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन, करिश्मा तन्ना और पति वरुण पहुंचे।





परिवार में खुशियां

इस मौके पर सेनन परिवार खुश दिखे। बहन कृति साड़ी स्टाइल आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। मम्मी पापा भी बेटी की इस खुशी में मेहमानों का स्वागत करते दिखे।