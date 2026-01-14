Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडnupur sanon stebin ben wedding reception attended by salman khan mouni roy, hina khan isha malviya
नूपुर-स्टेबिन की शादी के रिसेप्शन में सलमान खान ने लगाए चार चांद, हिना, ईशा, अंकिता, शुभांगी भी आई नजर

नूपुर-स्टेबिन की शादी के रिसेप्शन में सलमान खान ने लगाए चार चांद, हिना, ईशा, अंकिता, शुभांगी भी आई नजर

संक्षेप:

कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन ने शादी के बंधन में बंधने के बाद मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया था। इस रिसेप्शन में सलमान खान, हिना खान समेत टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से कई बड़े स्टार्स पहुंचे।

Jan 14, 2026 07:30 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन ने उदयपुर में ग्रैंड शादी के बाद मुंबई में अपने यार दोस्तों के लिए रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया था। अपने रिसेप्शन में नूपुर ने लाल रंग का स्टाइलिश लहंगा स्टाइल ड्रेस कैरी किया था तो उनके पति स्टेबिन ब्लैक जरीदार शेरवानी में पोज देते दिखे। इसके अलावा फिल्म और टीवी की दुनिया से कई सेलिब्रिटी शादी के रिसेप्शन में पहुंचे और शादीशुदा जोड़ी को बधाई दी। नूपुर और स्टेबिन के सबसे खास पल में टीवी एक्ट्रेस हिना खान, ईशा मालवीय, अंकिता लोखंडे, अभिषेक बजाज समेत कई सेलेब्स पहुंचे थे। दिशा पाटनी और मौनी रॉय, रकुल प्रीत सिंह समेत कई बॉलीवुड एक्टर्स भी नजर आए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नूपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन में सलमान ने लगाए चार चांद

नूपुर और स्टेबिन की शादी के रिसेप्शन में सलमान खान भी पहुंचे। सेनन परिवार ने सलमान के आने का शुक्रिया किया। नई जोड़ी नूपुर और स्टेबिन ने बाहर आकर सलमान खान के साथ फोटोज के लिए पोज दिए। सोशल मीडिया पर सलमान का ये वीडियो वायरल हो रहा है। खास बात ये है कि स्टेबिन बेन ने सलमान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान में गाना गया है। ऐसे में सलमान का उनकी शादी के रिसेप्शन में आना खास था।

ये भी पढ़ें:सलमान खान की फिल्म सनम बेवफा की चांदनी 31 साल बाद दिखती हैं ऐसी
ये भी पढ़ें:सलमान ने कभी नहीं जीता फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड, 3 बार शाहरुख से हारे

बॉलीवुड और टीवी स्टार्स एक साथ आए नजर

इसके अलावा नूपुर के रिसेप्शन में हिना खान, शुभांगी जोशी,वीर पहारिया, ओरी, ईशा सिंह, सना, मौनी रॉय, दिशा पटानी, नील नितिन मुकेश और उनकी पत्नी रुकमनी, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन, करिश्मा तन्ना और पति वरुण पहुंचे।


परिवार में खुशियां

इस मौके पर सेनन परिवार खुश दिखे। बहन कृति साड़ी स्टाइल आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। मम्मी पापा भी बेटी की इस खुशी में मेहमानों का स्वागत करते दिखे।

उदयपुर में की ग्रैंड शादी

नूपुर और स्टेबिन पिछले कुछ सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। हाल में ही स्टेबिन ने नूपुर को रिंग पहना कर शादी के लिए प्रपोज किया था। इस प्रपोजल के बाद दोनों ने उदयपुर में क्रिश्चियन और हिंदू रीतिरिवाज से शादी की। चार दिन उदयपुर में शादी की रस्में पूरी की गई और बीती रात मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया था जिसमें टीवी और बॉलीवुड एक्टर्स को इनवाइट किया गया था।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Kriti Sanon Salman Khan Hina Khan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।