'अपनी बात के पक्के हैं...', कृति सेनन के जीना स्टेबिन ने सलमान खान का किया शुक्रिया, कहा- 'आई लव यू'

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं। दोनों ने 11 जनवरी, 2026 को उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग की। इस शाही शादी में उनकी फैमिली के अलावा बॉलीवुड के भी कुछ सितारों ने शिरकत की। नूपुर और स्टेबिन ने हिंदू-क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी। शादी के बाद नूपुर और स्टेबिन ने 13 जनवरी, मंगलवार को मुंबई में अपना ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट किया था जिसमें बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक के तमाम सेलेब्स ने शिरकत की। ऐसे में सलमान खान भी न्यूली मैरिड कपल की खुशियों में शामिल हुए। सलमान ने अपने स्वैग से इस पार्टी की पूरी लाइमलाइट बटोर ली। ऐसे में अब दूल्हे राजा स्टेबिन ने सलमान संग अपनी तस्वीर शेयर करते हुए भाईजान को धन्यवाद कहा।

आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए सब कुछ है सिंगर स्टेबिन बेन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सलमान खान संग अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में सलमान न्यूली कपल संग पोज देत दिख रहे हैं। फोटो के सलमान खान ब्लू सूट बूट में काफी डैशिंग लग रहे थे। वहीं, स्टेबिन ब्लैक कलर के वेडिंग ड्रेस में काफी हैंडसम लग रहे हैं। वहीं, नूपुर सेनन मरून कलर के गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। स्टेबन ने इन फोटोज को शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा, 'अपनी बात के पक्के हैं। वह फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद हमेशा अपने लोगों के लिए हाजिर रहते हैं। आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए सब कुछ है। धन्यवाद भाईजान। आपसे बहुत प्यार करता हूं।'