November Theater Releases: नवंबर होगा शानदार, थिएटर में आ रही हैं जबरदस्त 8 हिंदी फिल्में
नवंबर 2026 में हिंदी ऑडियंस के लिए बड़ा धमाका होने वाला है। इस महीने एक्शन, रोमांस के साथ फैमिली ड्रामा और भक्ति फिल्में रिलीज हो रही हैं। साल का सबसे खास फेस्टिव सीजन में थिएटर पर आ रही हैं ये शानदार फिल्में।
नवंबर 2026 बॉक्स ऑफिस के लिए खास होने वाला है। इस फेस्टिव वाले महीने में साल की सबसे बड़ी फिल्में थिएटर पर दस्तक देने वाली हैं। रणबीर कपूर से लेकर सनी देओल और आयुष्मान खुराना अपनी पारिवारिक फिल्में लेकर आ रहे हैं। अगर अपनी फैमिली के साथ ये फेस्टिव सीजन खास बनाना चाहते हैं तो आने वाली इन फिल्मों को थिएटर में जाकर एन्जॉय कर सकते हैं। ये रही वो 8 हिंदी फिल्में जो थिएटर पर धमाका करने वाली हैं।
रामयाण
रिलीज डेट-5 नवंबर
नवंबर की शुरुआत रणबीर कपूर की फिल्म रामायण से हो रही है। इस पूरे साल इस फिल्म की चर्चा रही है। नमित मल्होत्रा और यश ने इस फिल्म को दो भागों में बनाया है जिसका बजट 4000 करोड़ रुपये है। फिल्म में साई पल्लवी और यश अपने सबसे दमदार किरदार में होंगे, नितेश तिवारी का डायरेक्शन है। इस शानदार फिल्म को 5 नवंबर से पूरी दुनिया में देखा जा सकेगा।
लागी छूटे ना
रिलीज डेट-13 नवंबर
लखनऊ की संस्कृति पर बेस्ड फिल्म 'लागी छूटे ना' थिएटर में दस्तक देगी। इस फिल्म में आशुतोष कुमार, दीपक कुमार और शालू सिंह जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। आनंद कुमार ने इसका डायरेक्शन किया है।फिल्म 13 नवंबर को थिएटर में दस्तक देगी।
प्रताप
रिलीज डेट-20 नवंबर
अमित साध स्टारर फिल्म प्रताप एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म की कहानी एक मर्डर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रताप के इर्दगिर्द घूमती है। इस फिल्म में अमित साध के अलावा ईशा देओल, तिग्मांशु धुलिया। सीमा बिस्वास जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म 20 नवंबर को रिलीज हो रही है।
सूर्या
रिलीज डेट-20 नवंबर
सनी देओल एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर फिल्म लेकर आने वाले हैं जिसका नाम है सूर्या। बताया जा रहा है ये साउथ फिल्म जोसफ को हिंदी रीमेक है। फिल्म में सनी देओल का एकदम अलग अंदाज देखने को मिलने वाला है। सूर्या 20 नवंबर को थिएटर में रिलीज हो रही है।
काली खेती
रिलीज डेट-20 नवंबर
जैकी श्रॉफ, शरद केलकर, नेहर सरगम, वीरेंद्र सक्सेना और शाजी चौधरी स्टारर फिल्म काली खेती आ रही है। ये एक रूरल हॉरर फिल्म है जिसकी कहानी डरावनी होने वाली है। फिल्म 20 नवंबर को थिएटर में दस्तक देगी।
पार्टी एनिमल
रिलीज डेट-20 नवंबर
पार्टी एनिमल नाम की एक फिल्म रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की कहानी दो बचपन के दोस्त मन और अरमान के दोबारा से मिलने की है। दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मिलते हैं और फिर इस एक रात में जो होता है वो हैरान कर देता है। ये फिल्म 20 नवंबर को थिएटर में रिलीज हो रही है।
गनमास्टर G9
रिलीज डेट-27 नवंबर
इमरान हाशमी के बार फिर बॉक्स ऑफिस हिलाने आ रहे हैं। फिल्म गनमास्टर G9 में उनका एक्शन अवतार देखने के लिए मिलने वाला है। फिल्म की कहानी एक गैंग और उससे लड़ने वाले किरदार की है। इस फिल्म में इमरान के अलावा जेनेलिया डिसूजा, अपारशक्ति खुराना, इनायत वर्मा जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म 27 नवंबर को रिलीज हो रही है।
ये प्रेम मोल लिया
रिलीज डेट-27 नवंबर
आयुष्मान खुराना और शरवरी की पारिवारिक फिल्म ये प्रेम मोल लिया’ ऑडियंस के बीच पहले ही जगह बना चुकी है।
सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म हम आपके हैं कौन बनाने वाले सूरज बडजात्या ने इसका डायरेक्शन किया है। फिल्म 27 नवंबर को रिलीज हो रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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