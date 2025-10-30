Hindustan Hindi News
नवंबर 2025, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं 3 मोस्ट अवेटेड सीरीज, ये फिल्में भी देंगी दस्तक

संक्षेप: नवंबर में हर ओटीटी प्लेटफॉर्म – नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार – पर सुपरहिट कहानियां देखने को मिलेंगी। एक ही महीने में अलग-अलग जॉनर की फिल्में व सीरीज देखेन को मिलेंगी।

Thu, 30 Oct 2025 08:30 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
त्योहार खत्म हो गए हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर धमाकेदार मनोरंजन का मौसम अब भी बना हुआ है। नवंबर 2025 ओटीटी दर्शकों के लिए एक से बढ़कर एक वेब सीरीज और फिल्मों की सौगात लेकर आ रहा है। थ्रिलर, सस्पेंस, पॉलिटिक्स, कोर्टरूम ड्रामा और सुपरनैचुरल स्टोरीज हर जॉनर में कुछ नया और मसालेदार देखने को मिलेगा।

बारामूला

ओटीटी प्लेटफॉर्म - नेटफ्लिक्स,

रिलीज डेट - 7 नवंबर

कश्मीर की बर्फीली वादियों में सेट इस सुपरनैचुरल सस्पेंस ड्रामा की कहानी एक बच्चे की गुमशुदगी और डीएसपी रिदवान सैय्यद (मानव कौल) की जांच पर आधारित है।

महारानी सीजन 4

ओटीटी प्लेटफॉर्म - सोनी लिव

रिलीज डेट - 7 नवंबर

हुमा कुरैशी एक बार फिर रानी भारती के किरदार में लौट रही हैं। इस बार कहानी बिहार से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के मैदान तक पहुंच गई है। मतलब इस बार रानी भारती की नई लड़ाई सीधे प्रधानमंत्री से होगी।

दिल्ली क्राइम सीजन 3

ओटीटी प्लेटफॉर्म - नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट - 13 नवंबर

शेफाली शाह की दमदार सीरीज ‘दिल्ली क्राइम’ का नया सीजन मानव तस्करी के बड़े रैकेट पर केंद्रित है। डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी एक बार फिर अपने निर्भीक अंदाज में कानून की ताकत बनकर लौटेंगी।

जॉली एलएलबी 3

ओटीटी प्लेटफॉर्म - नेटफ्लिक्स या जियो हॉटस्टार

रिलीज डेट - 14 नवंबर

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की हिट कोर्टरूम ड्रामा अब ओटीटी पर आ रही है। पहली बार एक फिल्म दो बड़े प्लेटफॉर्म्स पर साथ स्ट्रीम होगी। इस बार कोर्ट में जॉली बनाम जॉली की भिड़ंत देखने को मिलेगी।

द फैमिली मैन 3

ओटीटी प्लेटफॉर्म - अमेजन प्राइम वीडियो

रिलीज डेट - 21 नवंबर

मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी के किरदार में वापसी कर रहे हैं। इस बार देश और परिवार दोनों दुश्मन के निशाने पर होगा।

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5

ओटीटी प्लेटफॉर्म - नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट - 26 नवंबर

दुनियाभर में लोकप्रिय इस हॉलीवुड सीरीज के कुछ एपिसोड्स नवंबर के आखिरी हफ्ते में आएंगे। सीरीज के पांचवें सीजन में हॉकिन्स टाउन के बच्चों की आखिरी जंग देखने लायक होगी।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
