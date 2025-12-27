इस एक्टर की वजह से सुपरस्टार बने सलमान खान, मेकर्स ने उसे बाहर कर दिया मेन लीड रोल, वजह थी बड़ी

संक्षेप: सलमान खान की भी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थीं। वहीं, सूरज बड़जात्या की फिल्म 'मैंने प्यार किया' ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए सलमान नहीं बल्कि कोई और एक्टर लीड रोल के लिए पहली पसंद थे।

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इंडस्ट्री के उन सितारों में से जिन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन सलमान को भी एक वक्त पर कई रिजेक्शन झेलने पड़े थे। उनकी भी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थीं। लेकिन सूरज बड़जात्या की फिल्म 'मैंने प्यार किया' ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया था। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए सलमान नहीं बल्कि कोई और एक्टर लीड रोल के लिए पहली पसंद थे।

ये एक्टर था पहली पसंद हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि दीपक तिजोरी हैं। बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में दीपक ने कहा था, 'सूरज बड़जात्या ने सलमान खान से पहले 'मैंने प्यार किया' फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया था, लेकिन मेरे लुक्स की वजह से ये रोल मेरे हाथों से चला गया था। जब मेरी जगह सलमान खान को कास्ट किया गया तो मैंने निर्माताओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऑडियंस को सलमान खान का लुक आपके लुक से ज्यादा पसंद आएगा।'

सलमान संग इस एक्ट्रेस ने किया था डेब्यू बता दें कि साल 1989 में रिलीज हुई 'मैंने प्यार किया' में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस भाग्यश्री लीड रोल मैं थीं। इस फिल्म के साथ भाग्यश्री ने अपने फिल्मी डेब्यू किया था। ये मूवी उस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। इसमें कई बड़े कलाकार अहम किरदार में थे। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 1 करोड़ के बजट में बनी 'मैंने प्यार किया' भारत में 14.31 करोड़ रुपये (नेट) और वर्ल्डवाइड लगभग 27-28 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, इसे IMDb पर 7.3 रेटिंग मिली है।