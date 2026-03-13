Explainer: कैसे कोई फिल्म बन जाती है कल्ट? 4 प्वाइंट में इसे आसानी से समझें

आपने कई बार सुना होगा ये फिल्म तो कल्ट फिल्म है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये कल्ट फिल्में होती क्या हैं? आइए चार प्वाइंट में समझते हैं कैसे किसी फिल्म को मिल जाता है कल्ट फिल्म का दर्जा।

आपने कई बार कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि बॉलीवु़ की ये फिल्म तो कल्ट फिल्म है। कई लोग कल्ट क्लासिक फिल्मों के अलग-अलग उदाहरण भी देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये कल्ट फिल्में होती क्या हैं? क्या ऐसे ही किसी को कल्ट फिल्म कह देना ठीक है? अगर आप भी किसी भी फिल्म को कल्ट कह देते हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। आइए चार प्वाइंट में समझते हैं कि कोई भी फिल्म कल्ट क्लासिक कैसे बन जाती है? क्या डायरेक्टर के हाथ में होता है अपनी फिल्म को कल्ट का दर्जा दिलवाना?

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डायरेक्टर के हाथ में होता है फिल्म को कल्ट बनाना? क्या डायरेक्टर के हाथ में होता है अपनी फिल्म को कल्ट बनाना? इस सवाल का जवाब है नहीं। नहीं, कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म को कल्ट नहीं बना सकता है। फिल्म बस कल्ट बन जाती है। दरअसल, फिल्म को कल्ट उस फिल्म के दर्शक बनाते हैं।

कैसे कोई फिल्म बन जाती है कल्ट? बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती असफलता: आपने कभी नोटिस किया होगा कि ज्यादातर कल्ट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहती हैं। वो फिल्में जो जब रिलीज होती हैं तो लोग उन्हें देखने नहीं जाते हैं, लेकिन सालों बाद जब टीवी या ओटीटी पर ये फिल्में आती हैं और लोगों के मन में छा जाती है, तब फिल्म को कल्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है।

हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कल्ट क्लासिक ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रहती है। कुछ फिल्में तब भी कल्ट बन जाती हैं जब फिल्म के किरदार, उनके डायलोग्स या कहानी का अंदाज ऐसा होता है कि वो दर्शकों के मन में अलग छाप छोड़ जाती हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि शोले (1975) जब रिलीज हुई थी तब बड़ी हिट साबित हुई थी। हालांकि, फिर भी ये फिल्म कल्ट की श्रेणी में आती है क्योंकि इसके किरदार लोगों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे।

डेडिकेटेड फैनबेस: अगर किसी फिल्म का एक डेडिकेटेड फैनबेसहोता है तो आप उस फिल्म को कल्ट क्लासिक कह सकते हैं। जब किसी फिल्म का फैनबेस ऐसा बन जाता है कि वो उसी के किरदारों की भाषा बोलने लगता है, उसकी तरह स्टाइल करने लगता है। तब फिल्म को एक कल्ट फैनबेस मिल जाता है।

लीक से हटकर बनीं फिल्में: उन फिल्मों को भी कल्ट क्लासिक का दर्जा मिल जाता है जो फिल्में लीक से हटकर बनाई जाती हैं। वो फिल्में जो बॉलीवुड के मसाला फॉर्मूला पर नहीं बनी होती हैं उन्हें आप कल्ट फिल्मों की श्रेणी में रख सकते हैं।

लंबे वक्त तक होती हैं चर्चा: कल्ट फिल्में समय के साथ मरती नहीं हैं। ऐसी फिल्मों की चर्चा सालों साल तक होती रहती हैं। वक्त के साथ इन फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ती जाती है। ऐसी फिल्में अलग-अलग जनरेशन के लोगों में चर्चा का विषय बन जाती हैं।

बॉलीवुड की कुछ कल्ट क्लासिक फिल्मों के उदाहरण अंदाज अपना-अपना: सलमान खान और आमिर खान की 1994 में आई फिल्म अंदाज अपना-अपना एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म जब रिलीज हुईव थी तब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी, लेकिन बाद में ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि आज भी लोगों को इस फिल्म के डायलोग्स रटे हुए हैं।

जाने भी दो यारों: साल 1983 में आई फिल्म जाने भी दो यारों को भी कल्ट का दर्जा मिला है। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, लेकिन आज भी लोग इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में जानते हैं। लोग खोज-खोजकर ये फिल्म देखना चाहते हैं।