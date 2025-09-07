Not Anil Kapoor Shah Rukh Khan Aamir Khan Being First Choice For Nayak Film But Its Become Biggest Flop On Box Office 24 साल पहले आमिर और शाहरुख की नाक से नीचे से अनिल कपूर निकाल ले गए थे फिल्म, लेकिन फ्लॉप हो गई थी मूवी, Bollywood Hindi News - Hindustan
24 साल पहले आमिर और शाहरुख की नाक से नीचे से अनिल कपूर निकाल ले गए थे फिल्म, लेकिन फ्लॉप हो गई थी मूवी

आपको बता दें कि 'नायक' फिल्म में अनिल कपूर के अलावा अमरीश पुरी, रानी मुखर्जी, जॉनी लीवर जैसे कलाकार लीड रोल में थे। ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन लोगों ने इसकी कहानी को काफी पसंद किया।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 03:57 PM
24 साल पहले रिलीज हुई वो कल्ट क्लासिक फिल्म याद है आपको, जिसमें एक आम आदमी जो सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बना और पूरी सत्ता ही पलटकर रख दी। हम बात कर रहे हैं 'नायक' फिल्म की। इस फिल्म में अनिल कपूर लीड रोल में थे, जिन्होंने शिवाजी राव का दमदार किरदार निभाया था। आज इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 24 साल हो गए हैं। इस फिल्म की एनिवर्सरी पर, अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट लिखा है। इस नोट में अनिल ने बताया कि उनसे पहले ये रोल बॉलीवुड के दो दिग्गज सुपरस्टार्स को ऑफर हुई थी।

अनिल कपूर ने नायक के 24 साल पूरे किए

अनिल कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'नायक' फिल्म के दिनों को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के साथ अनिल ने शाहरुख खान के साथ और 'नायक' से जुड़ी 6 तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों के साथ अनिल ने कैप्शन में लिखा, 'कुछ भूमिकाएं आपको परिभाषित करती हैं। नायक उनमें से एक थी।'

शाहरुख ने अनिल के लिए कहे थे ये शब्द

अनिल ने आगे लिखा, 'पहले आमिर खान और शाहरुख खान को ये रोल ऑफर किया गया था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे इस किरदार को जीना है... और मैं शंकर सर का आभारी हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मैं उस मंच पर शाहरुख के कहे शब्दों को हमेशा संजो कर रखूंगा: 'यह रोल अनिल के लिए था।' ऐसे पल हमेशा याद रहते हैं। #24YearsOfNayak'

नहीं निकाल पाई बजट तक

आपको बता दें कि 'नायक' फिल्म में अनिल कपूर के अलावा अमरीश पुरी, रानी मुखर्जी, जॉनी लीवर जैसे कलाकार लीड रोल में थे। ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन लोगों ने इसकी कहानी को काफी पसंद किया। आज भी 'नायक' में अनिल के किरदार की तारीफ की जाती है। बता दें कि 'नायक' का बजट 21 करोड़ रुपये है। इसने भारत में 18.06 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड कुल 20.56 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

