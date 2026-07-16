जंतर-मंतर पर बैठे असली सोनम वांगचुक को जानना है तो देखिए ये डॉक्यूमेंट्री, मिली है 8.8 की रेटिंग
‘3 इडियट्स’ का किरदार फुंसुख वांगडू सिर्फ सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड है। लेकिन असली सोनम वांगचुक को जानना है तो आपको ये 8.8 रेटिंग वाली डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए।
सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर-मंतर पर भीषण गर्मी के बीच अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज उनके अनशन का 19वां दिन है। इस बीच लोग आमिर खान की फिल्म '3 इडियट्स' की रील्स शेयर कर रहे हैं और सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। दरअसल, '3 इडियट्स' के फुंसुख वांगडू का किरदार सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड है। लेकिन अगर आपको सच में सोनम वांगचुक को जानना है तो आपको '3 इडियट्स' नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए।
डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम
अगर आप फुंसुख वांगडू से बाहर निकलकर उस असली इंसान को समझना चाहते हैं जो बिना कुछ खाए-पिए डटा हुआ है, तो आपको साल 2020 में आई डॉक्यूमेंट्री 'सॉन्ग्स ऑफ द वॉटर स्पिरिट्स' देखनी चाहिए। आईएमडीबी पर इस डॉक्यूमेंट्री को 8.8 की रेटिंग मिली है।
किसने बनाई है ये डॉक्यूमेंट्री?
ये फिल्म किसी बॉलीवुड मसाले की तरह नहीं, बल्कि एक गंभीर दस्तावेज की तरह लद्दाख के पर्यावरण और संस्कृति पर मंडराते खतरों को सामने रखती है। इटैलियन फिल्म मेकर निकोलो बोंगियोर्नो ने इस डॉक्यूमेंट्री में लद्दाख के दर्द और संघर्ष को बयां किया है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे लद्दाख अपनी प्राचीन बौद्ध परंपराओं और आधुनिक विकास के बीच पिस रहा है। कैसे वहां की नदियां और ग्लेशियर दम तोड़ रहे हैं।
सोनम वांगचुक से इसका कनेक्शन?
इस डॉक्यूमेंट्री में सोनम वांगचुक किसी फिल्मी हीरो की तरह हंसते-हंसाते नहीं, बल्कि एक गंभीर और दूरदर्शी पर्यावरण योद्धा के रूप में नजर आते हैं, जो ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आज हिमालय को नहीं बचाया गया, तो आने वाली पीढ़ियां पानी की एक-एक बूंद को तरसेंगी।
सोनम वांगचुक की मांग
सोनम वांगचुक मुख्य रूप से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं ताकि यहां के पर्यावरण और आदिवासी संस्कृति को बचाया जा सके। इसके अलावा, वे परीक्षाओं में धांधली और NEET-UG पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग भी उठा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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