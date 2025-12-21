नोरा फतेही का हुआ रोड एक्सीडेंट, नशे में धुत ड्राइवर ने कार को मारी टक्कर, सिर में आई चोट

संक्षेप: नोरा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर फैंस को भी झटका लगने वाला है। नोरा फतेही का एक्सीडेंट हो गया है। नशे की धुत एक शख्स ने अपनी गाड़ी से उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसमें नोरा को भी चोटें आई हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। नोरा ने डांस के साथ-साथ एक्टिंग में भी खुद को साबित किया। इसी बीच अब नोरा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर फैंस को भी झटका लगने वाला है। नोरा फतेही का एक्सीडेंट हो गया है। नशे की धुत एक शख्स ने अपनी गाड़ी से उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसमें नोरा को भी चोटें आई हैं। इसके बाद एक्ट्रेस को उनकी टीम तुरंत अस्पताल ले गई।

नशे में धुत शख्स ने कार को मारी टक्कर दरअसल, नोरा फतेही शनिवार को मुंबई में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गईं। नोरा मुंबई में डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए सनबर्न फेस्टिवल जा रही थीं, तभी उनकी कार एक हादसे का शिकार हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, नोरा जब सनबर्न सनबर्न फेस्टिवल के लिए जा रही थीं, तभी नशे में धुत्त एक शख्स ने अपनी गाड़ी से उनकी कार को टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में नोरा को चोट आई है।

नोरा का हुआ सीटी स्कैन हालांकि, उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने ब्लीडिंग देखने के बाद उनके हेमोरेजिक चोट या अंदरूनी ब्लीडिंग का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन किया। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि नोरा को टक्कर से हल्की चोट लगी है। सीटी स्कैन के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई हैं। आराम करने की मेडिकल सलाह के बावजूद, नोरा ने काम पर लौटने और अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने पर जोर दिया, और आज रात सनबर्न 2025 में अपना तय परफॉर्मेंस देंगी। इस खबर के सामने आने के बाद नोरा के फैंस काफी शॉक्ड और चिंतित हैं।