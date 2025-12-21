नोरा फतेही का हुआ रोड एक्सीडेंट, नशे में धुत ड्राइवर ने कार को मारी टक्कर, सिर में आई चोट

Hindustan Hindi News
Nora Fatehi suffers a car accident while travelling to the Sunburn Festival a drunk driver rammed into her car
Dec 21, 2025 06:03 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। नोरा ने डांस के साथ-साथ एक्टिंग में भी खुद को साबित किया। इसी बीच अब नोरा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर फैंस को भी झटका लगने वाला है। नोरा फतेही का एक्सीडेंट हो गया है। नशे की धुत एक शख्स ने अपनी गाड़ी से उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसमें नोरा को भी चोटें आई हैं। इसके बाद एक्ट्रेस को उनकी टीम तुरंत अस्पताल ले गई।

नशे में धुत शख्स ने कार को मारी टक्कर

दरअसल, नोरा फतेही शनिवार को मुंबई में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गईं। नोरा मुंबई में डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए सनबर्न फेस्टिवल जा रही थीं, तभी उनकी कार एक हादसे का शिकार हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, नोरा जब सनबर्न सनबर्न फेस्टिवल के लिए जा रही थीं, तभी नशे में धुत्त एक शख्स ने अपनी गाड़ी से उनकी कार को टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में नोरा को चोट आई है।

नोरा का हुआ सीटी स्कैन

हालांकि, उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने ब्लीडिंग देखने के बाद उनके हेमोरेजिक चोट या अंदरूनी ब्लीडिंग का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन किया। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि नोरा को टक्कर से हल्की चोट लगी है। सीटी स्कैन के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई हैं। आराम करने की मेडिकल सलाह के बावजूद, नोरा ने काम पर लौटने और अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने पर जोर दिया, और आज रात सनबर्न 2025 में अपना तय परफॉर्मेंस देंगी। इस खबर के सामने आने के बाद नोरा के फैंस काफी शॉक्ड और चिंतित हैं।

सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव

बता दें कि नोरा फतेही आए दिन नए म्यूजिक एल्बम के साथ-साथ शोज करती नजर आती हैं। वो कई रियलिटी शोज को बतौर जज भी होस्ट कर चुकी हैं। यही नहीं नोरा सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपनी शोज के वीडियोज और अपनी तस्वीरें पोस्ट कर फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Nora Fatehi nora fatehi dance video viral

