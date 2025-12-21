मैं जिंदा हूं… खतरनाक कार एक्सीडेंट के बाद नोरा फतेही ने दिया हेल्थ अपडेट, कहा- मैं शराब या ड्रग्स से…
Nora Fatehi Health Update: बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर फैंस को भी झटका लगने वाला है। 20 दिसंबर को नोरा फतेही का कार एक्सीडेंट हो गया है। नशे की धुत एक शख्स ने अपनी गाड़ी से उनकी कार को टक्कर मार दी। इसके बाद एक्ट्रेस को उनकी टीम तुरंत अस्पताल ले गई।गनीमत ये रही कि नोरा को गंभीर चोटें नहीं आईं। अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर इस हादसे को लेकर जानकारी दी है और हेल्थ अपडेट भी दिया है।
बहुत गंभीर कार एक्सीडेंट
दरअसल, नोरा फतेही ने अपने कार एक्सीडेंट के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए खुद के साथ हुए हादसे की जानकारी फैंस के साथ शेयर की। साथ ही एक्ट्रेस ने लोगों से नशे की हालत में गाड़ी न चलाने का भी आग्रह किया। पुलिस ने पुष्टि की है कि उनकी गाड़ी में टक्कर मारने वाले ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नोरा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया कि उनका 'बहुत गंभीर कार एक्सीडेंट' हुआ, लेकिन अब वह खतरे से बाहर हैं।
मैं जिंदा हूं, और मैं ठीक हूं
नोरा ने वीडियो में कहा, 'हे दोस्तों, मैं बस आपको यह बताने आई हूं कि मैं ठीक हूं। हां, मेरा एक बहुत गंभीर कार एक्सीडेंट हुआ था। नशे में धुत एक आदमी जो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, उसने मेरी कार को टक्कर मार दी, और बदकिस्मती से, टक्कर काफी जोरदार थी और उसने मुझे कार में दूर फेंक दिया। मेरा सिर खिड़की से टकरा गया।' कथित तौर पर मामूली चोटें लगने के बाद एक्ट्रेस ने हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए कहा, 'मैं जिंदा हूं, और मैं ठीक हूं। कुछ मामूली चोटों, सूजन और हल्के कनेक्शन को छोड़कर, मैं ठीक हूं। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। यह बहुत बुरा हो सकता था। मैं यह कहने आई हूं कि इसलिए आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए।'
मैं शराब या ड्रग्स से दूर रहती हूं
फतेही ने आगे कहा, 'सच कहूं तो, मुझे शराब या ड्रग्स, गांजा जैसी कोई भी चीज जो आपको मानसिक रूप से प्रभावित करती है, कभी पसंद नहीं आई… मैं इसे बढ़ावा नहीं देती और न ही इसके आसपास रहना पसंद करती हूं। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यह 2025 है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस पर भी चर्चा हो रही है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि दोपहर 3 बजे ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई नशे में गाड़ी चलाकर लोगों को खतरे में डाल सकता है।'
