Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडNora Fatehi Shares health update after car crash Said I hate alcohol
मैं जिंदा हूं… खतरनाक कार एक्सीडेंट के बाद नोरा फतेही ने दिया हेल्थ अपडेट, कहा- मैं शराब या ड्रग्स से…

मैं जिंदा हूं… खतरनाक कार एक्सीडेंट के बाद नोरा फतेही ने दिया हेल्थ अपडेट, कहा- मैं शराब या ड्रग्स से…

संक्षेप:

20 दिसंबर को नोरा फतेही का कार एक्सीडेंट हो गया है। नशे की धुत एक शख्स ने अपनी गाड़ी से उनकी कार को टक्कर मार दी। इसके बाद एक्ट्रेस को उनकी टीम तुरंत अस्पताल ले गई। गनीमत ये रही कि नोरा को गंभीर चोटें नहीं आईं।

Dec 21, 2025 12:41 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Nora Fatehi Health Update: बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर फैंस को भी झटका लगने वाला है। 20 दिसंबर को नोरा फतेही का कार एक्सीडेंट हो गया है। नशे की धुत एक शख्स ने अपनी गाड़ी से उनकी कार को टक्कर मार दी। इसके बाद एक्ट्रेस को उनकी टीम तुरंत अस्पताल ले गई।गनीमत ये रही कि नोरा को गंभीर चोटें नहीं आईं। अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर इस हादसे को लेकर जानकारी दी है और हेल्थ अपडेट भी दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बहुत गंभीर कार एक्सीडेंट

दरअसल, नोरा फतेही ने अपने कार एक्सीडेंट के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए खुद के साथ हुए हादसे की जानकारी फैंस के साथ शेयर की। साथ ही एक्ट्रेस ने लोगों से नशे की हालत में गाड़ी न चलाने का भी आग्रह किया। पुलिस ने पुष्टि की है कि उनकी गाड़ी में टक्कर मारने वाले ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नोरा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कन्फर्म किया कि उनका 'बहुत गंभीर कार एक्सीडेंट' हुआ, लेकिन अब वह खतरे से बाहर हैं।

मैं जिंदा हूं, और मैं ठीक हूं

नोरा ने वीडियो में कहा, 'हे दोस्तों, मैं बस आपको यह बताने आई हूं कि मैं ठीक हूं। हां, मेरा एक बहुत गंभीर कार एक्सीडेंट हुआ था। नशे में धुत एक आदमी जो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, उसने मेरी कार को टक्कर मार दी, और बदकिस्मती से, टक्कर काफी जोरदार थी और उसने मुझे कार में दूर फेंक दिया। मेरा सिर खिड़की से टकरा गया।' कथित तौर पर मामूली चोटें लगने के बाद एक्ट्रेस ने हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए कहा, 'मैं जिंदा हूं, और मैं ठीक हूं। कुछ मामूली चोटों, सूजन और हल्के कनेक्शन को छोड़कर, मैं ठीक हूं। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। यह बहुत बुरा हो सकता था। मैं यह कहने आई हूं कि इसलिए आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए।'

मैं शराब या ड्रग्स से दूर रहती हूं

फतेही ने आगे कहा, 'सच कहूं तो, मुझे शराब या ड्रग्स, गांजा जैसी कोई भी चीज जो आपको मानसिक रूप से प्रभावित करती है, कभी पसंद नहीं आई… मैं इसे बढ़ावा नहीं देती और न ही इसके आसपास रहना पसंद करती हूं। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यह 2025 है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस पर भी चर्चा हो रही है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि दोपहर 3 बजे ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई नशे में गाड़ी चलाकर लोगों को खतरे में डाल सकता है।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Nora Fatehi nora fatehi dance video viral

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।