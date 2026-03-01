Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ईरान-इजराइल जंग: नोरा फतेही बोलीं- दुबई नहीं भारत में हूं, कहा- चीजें अभी और बिगड़ेंगी और हम..

Mar 01, 2026 07:33 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नोरा फतेही ने एक वीडियो पोस्ट करके बताया है कि वह दुबई नहीं बल्कि भारत में हैं। एक्ट्रेस-डांसर नोरा ने ईरान-इजराइल के बीच लगतार बिगड़ रहे हालातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि वह डरी हुई हैं।

ईरान-इजराइल जंग: नोरा फतेही बोलीं- दुबई नहीं भारत में हूं, कहा- चीजें अभी और बिगड़ेंगी और हम..

Nora Fatehi on Israel Iran War: मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इसी बीच बॉलीवुड की स्टार डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा थी। कई फैंस को लगा कि वो भी उन सितारों में शामिल हैं जो इस वक्त दुबई में फंसे हुए हैं। इन अफवाहों और चिंताओं पर विराम लगाते हुए नोरा फतेही ने एक वीडियो पोस्ट किया है। नोरा ने साफ किया है कि वह सुरक्षित हैं और भारत में हैं, लेकिन युद्ध के विजुअल्स देखकर बुरी तरह परेशान हैं। नोरा फतेही ने लोगों से एकजुट होने को कहा है और बोलीं कि शांति ही एकमात्र रास्ता है।

'मैं सुरक्षित हूं, लेकिन अंदर से टूट गई हूं'

नोरा फतेही ने अपने वीडियो की शुरुआत में उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके हाल-चाल जानने के लिए मैसेज किए थे। नोरा ने कहा, 'बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या मैं ठीक हूं और मैं कहां हूं? मैं ठीक हूं और मैं दुबई में नहीं बल्कि भारत में हूं। लेकिन जो चीजें हो रही हैं, उनसे मैं पूरी तरह से 'डिस्टर्ब' हूं। जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं, उन्होंने मुझे अंदर तक हिला दिया है। हम सब बस दुनिया में शांति चाहते हैं। यह बहुत दुखद है कि हम लगातार डर के साये में जी रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे क्या होगा।'

ये भी पढ़ें:इजराइल-ईरान युद्ध: दुबई में फंसे ये फिल्मी सितारे, सिक्योरिटी को लेकर आया अपडेट

'चीजें अभी और बिगड़ेंगी और हम एक..'

नोरा ने युद्ध की स्थिति को केवल जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक युद्ध बताया। उन्होंने कहा, 'चीजें अभी और बिगड़ेंगी और हम सत्ता का एक बड़ा बदलाव देखेंगे। हम एक 'न्यू वर्ल्ड ऑर्डर' के उभरने के गवाह बनने जा रहे हैं, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अफसोस की बात यह है कि इसकी कीमत मासूम लोगों को चुकानी पड़ती है। यह सब देखकर मेरा दिल बैठ जाता है क्योंकि कोई भी मासूमों की जान जाते हुए नहीं देखना चाहता।'

ये भी पढ़ें:धुरंधर-2 को लेकर आई यह शॉकिंग जानकारी, लगान से लेकर LOC तक का टूटेगा रिकॉर्ड!

लगातार बढ़ते डर पर जताया अफसोस

एक्ट्रेस ने पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में हुई घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि आम इंसान बस सुकून से जीना चाहता है। उन्होंने कहा, ‘चाहे वह युद्ध हो, पैनडेमिक हों, वर्ल्ड वॉर 3 का डर हो या तख्तापलट, इन सबने हमारे अंदर बेचैनी और डर पैदा कर दिया है। साल दर साल हम बस एक के बाद एक हो रही हिंसा और अराजकता ही देख रहे हैं। हम चाहे बाहर से न दिखाएं, लेकिन अंदर से हम सब सहमे हुए हैं कि कल क्या होगा। मेरा बस एक ही सुझाव है कि दुआएं करते रहिए और आस्था बनाए रखिए।’

ये भी पढ़ें:वॉर जोन दुबई में हैं तमिल सुपरस्टार अजित कुमार, एक्टर के मैनेजर ने दिया अपडेट

नोरा बोलीं- एकता ही शांति का रास्ता

वीडियो के आखिर में नोरा ने दुनिया भर के लोगों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा, 'अगर हमें इन हालातों से लड़ना है तो हमें एकजुट होना होगा और जमीन से जुड़े रहना होगा। एकता ही शांति का रास्ता है। सब लोग साथ रहें और दुआ करें।' नोरा के इस वीडियो ने उनके फैंस के बीच एक नई बहस छेड़ दी है, जहां लोग शांति की अपील का समर्थन कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में एक तरफ जहां लोग अलग-अलग पक्षों का समर्थन करते नजर आए तो वहीं कई लोगों ने नोरा फतेही की हां में हां मिलाते हुए शांति की राह पर चलने की बात कही है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Nora Fatehi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।