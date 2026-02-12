Hindustan Hindi News
नोरा फतेही ने इतिहास रचा, FIFA और क्रिकेट वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने वाली अकेली आर्टिस्ट बनी

नोरा फतेही ने इतिहास रचा, FIFA और क्रिकेट वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने वाली अकेली आर्टिस्ट बनी

संक्षेप:

नोरा का ग्लोबल मोमेंट उनके होम ग्राउंड पर भी वैसा ही था जब उन्होंने मुंबई में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया। टूर्नामेंट से पहले खचाखच भरे स्टेडियम में जोश भरते हुए, नोरा ने एक बार फिर बड़ी आसानी से लाइव ऑडियंस को अपनी ओर खींचने की अपनी काबिलियत साबित की।

Feb 12, 2026 10:09 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। नोरा हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। ऐसे समय में नोरा फतेही ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे अब तक बॉलीवुड में कोई भी हासिल नहीं कर सका। आपको जानकार हैरानी होगी कि नोरा अकेली बॉलीवुड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने FIFA वर्ल्ड कप इवेंट और क्रिकेट वर्ल्ड कप सेरेमनी, दोनों में परफॉर्म किया है है।

डांस के साथ गाया गाना

FIFA वर्ल्ड कप 2022 में, नोरा सर्फ दिखाई ही नहीं दीं; उन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी में डांस तो किया ही साथ ही गाना भी गाया। उनकी परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया। ऑफिशियल एंथम लाइट द स्काई के हिस्से के तौर पर, उन्होंने दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक में अपनी सिग्नेचर स्टेज प्रेजेंस दी। उन्होंने FIFA एंथम में हिंदी में गाकर गर्व से इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया, जिससे ग्लोबल सेलिब्रेशन में एक ज़बरदस्त कल्चरल टच आया। क्लोजिंग सेरेमनी में लाइव परफॉर्म करते हुए, वह एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर इंडियन रिप्रेजेंटेशन की निशानी बन गईं जो कॉन्टिनेंट्स के लाखों लोगों को एकजुट करता है।

लाइव ऑडियंस को अपनी ओर खींचा

नोरा का ग्लोबल मोमेंट उनके होम ग्राउंड पर भी वैसा ही था जब उन्होंने मुंबई में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया। टूर्नामेंट से पहले खचाखच भरे स्टेडियम में जोश भरते हुए, नोरा ने एक बार फिर बड़ी आसानी से लाइव ऑडियंस को अपनी ओर खींचने की अपनी काबिलियत साबित की।

इंस्टाग्राम पर जताई थी खुशी

नोरा फतेही ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इवेंट के कई वीडियो शेयर किए थे। इन वीडियोज के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा था, 'T20 वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी और मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन, यार… मैं लकी महसूस कर रही हूं! जय हिंद!' नोरा के इन वीडियोज पर फैंस ने जमकर प्यार लुटाया और उन्हें विश भी किया।

बादशाह ने रैप से बांधा समा

बता दें कि नोरा फतेही के अलावा बॉलीवुड रैपर बादशाह ने भी अपनी शानदार आवाज से समा बांधा। यही नहीं, सितार वादक ऋषभ रिखीराम शर्मा ने भी अपने परफॉर्मेंस से सभी का ध्यान खींचा। सभी कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता। बादशाह ने जहां अपनी आवाज से तो वहीं नोरा ने अपने डांस से इवेंट में चार चांद लगा दिए।

