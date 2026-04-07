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'सरके चुनर' पर फंसे नोरा फतेही और संजय दत्त, NCW ने दोनों को दिया पेशी का आखिरी मौका

Apr 07, 2026 01:15 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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'केडी' मूवी के गाने 'सरके चुनर' को लेकर नोरा फतेही और संजय दत्त की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विवादित बोल वाले इस गाने को लेकर अब NCW ने दोनों एक्टर्स को आखिरी वार्निंग दी है।

'सरके चुनर' पर फंसे नोरा फतेही और संजय दत्त, NCW ने दोनों को दिया पेशी का आखिरी मौका

फिल्म 'केडी: द डेविल' के गाने 'सरके चुनर' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस गाने के आपत्तिजनक लिरिक्स पर कड़ा रुख अपनाते हुए नोरा फतेही को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आखिरी मौका दिया है। आयोग ने नोरा के वकील की दलीलों को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि नोरा को खुद सुनवाई में शामिल होना होगा। इसके लिए आयोग ने 27 अप्रैल 2026 की तारीख तय की है। इसके साथ ही बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को भी आयोग ने 8 अप्रैल 2026 को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।

'क्रिएटिविटी के नाम पर महिलाओं के सम्मान से समझौता नहीं'

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई इस सुनवाई में गाने के लिरिक्स पर गहरी चिंता जताई गई। रहाटकर ने साफ शब्दों में कहा कि क्रिएटिविटी के नाम पर औरतों की गरिमा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान मौजूद रहे लिरिक्स राइटर रकीब आलम, निर्देशक प्रेम और केवीएन प्रोडक्शंस के रिप्रिजेंटेटिव्स ने दलील दी कि उन्हें गाने के बोलों के सही अर्थ की जानकारी नहीं थी।

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मेकर्स ने मांगी लिखित माफी, कोर्ट को दिया ये आश्वासन

आयोग ने लिरिसिस्ट रकीब और निर्देशक प्रेम के तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने सख्त लहजे में कहा कि फिल्म जगत के जिम्मेदार लोगों को समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति सजग रहना चाहिए। सुनवाई के दौरान फिल्म की टीम मेंबर्स ने आयोग को अपना लिखित माफीनामा दिया। उन्होंने माना किया कि इस गाने का समाज पर गलत असर पड़ा है। अपनी गलती सुधारते हुए मेकर्स ने आयोग को आश्वासन दिया कि वो अगले तीन महीनों तक महिला सशक्तिकरण से जुड़े कामों में योगदान देंगे और इसकी एक डिटेल रिपोर्ट भी आयोग को सौंपेंगे।

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संजय दत्त ने यह तर्क देकर मांगी थी कोर्ट में पेशी से छूट

बता दें कि संजय दत्त ने पहले प्रोफेशनली बिजी होने के चलते और विदेश में होने की बात कहकर पेशी से छूट मांगी थी। लेकिन आयोग ने उन्हें 8 अप्रैल को हर हाल में पेश होने का निर्देश दिया। मालूम हो कि 'सरके चुनर' गाने को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब इसके रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसके बोल और कोरियोग्राफी को अश्लील बताते हुए भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बढ़ते दबाव और कानूनी पचड़ों को देखते हुए मेकर्स ने पहले ही इस गाने को यूट्यूब से हटा लिया।

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Puneet Parashar

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Nora Fatehi

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