श्रीदेवी की मौत जब हुई थी तो खबरों में काफी चीजें आई थीं। फैंस भी श्रीदेवी की मौत से काफी हैरान थे। अब यूएई के पूर्व भारतीय राजदूत ने बताया कि उस वक्त क्या हुआ था।

श्रीदेवी की जब मौत हुई थी तब ना सिर्फ उनके परिवार वालों बल्कि फिल्म इंडस्ट्री और फैंस को भी बड़ा झटका लगा था। श्रीदेवी की मौत दुबई में हुई थी जहां वह अपने परिवार की एक शादी अटेंड करने गई थीं। इस दौरान उनके साथ बोनी कपूर भी थे। अब उस समय यूएई में रहे भारतीय एंबेसडर नवदीप सिंह सूरी ने उस दौरान के बारे में बात की। उन्होंने क्लीयर किया कि श्रीदेवी की मौत में किसी तरह की गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा उन्होंने भारतीय टीवी चैनलों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने इस दुखद घटना को एक मीडिया तमाशा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को वापस मुंबई लाने के लिए जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बात की।

श्रीदेवी की मौत पर क्या बोले पूर्व राजदूत उस समय सूरी यूएई में भारत के एंबेसडर थे और उन्होंने पार्थिव शरीर को वापस लाने की प्रक्रिया के दौरान दुबई के अधिकारियों तथा श्रीदेवी के परिवार के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एएनआई से बात करते हुए सूरी ने बताया कि जब उन्हें पता चला इस बारे में तो उन्होंने तुरंत अपना शेड्यूल बदल दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि इस सिचुएशन में उनकी जरूरत पड़ेगी।

सूरी ने कहा, ‘मेरे इंस्टिंक्ट बोल रहे थे कि इसमें एक बड़ा डेवलेप्मेंट होगा इसलिए मैंने एक इवेंट था वहां जाना पोस्टपोन कर दिया। उन्होंने फिर श्रीदेवी के पति बोनी कपूर और दूसरे परिवार वालों को कॉल किया।’

कैसा था परिवार वालों का रिएक्शन सूरी ने बताया कि उस वक्त सभी काफी शॉक थे और काफी परेशान थे कि कैसे भारत लेकर आएंगे पार्थिव शरीर को वापस। सूरी ने कहा, ‘वो सब बैठे थे वहां, सब काफी सदमे में थे। सूरी के मुताबिक परिवार को शुरू में उम्मीद थी कि जरूरी प्रक्रियाएं कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएंगी जिससे वे उसी शाम श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को वापस मुंबई ले जा सकेंगे।’