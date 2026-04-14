धुरंधर के फ्लॉप होने का इंडस्ट्री को था इंतजार? कुणाल कोहली बोले- बड़े डायरेक्टर्स ने कहा था मंडे को बैठ जाएगी
धुरंधर पर इंडस्ट्री खुश नहीं है इस बात की सुगबुगाहट चल रही है। जाकिर खान मजाक के बहाने यह बात बोल चुके हैं। अब फिल्ममेकर कुणाल कोहली ने खुद बताया है कि बड़े डायरेक्टर्स से उनकी क्या बात हुई थी।
धुरंधर के पहले पार्ट की रिलीज के वक्त लोगों को अंदाजा नहीं था कि फिल्म इतनी सक्सेसफुल होगी। यहां तक कि इंडस्ट्री के लोग भी इसके बारे में नेगेटिव बोल रहे थे। अब फिल्ममेकर कुणाल कोहली का कहना है कि इंडस्ट्री में 99 फीसदी लोग दूसरे को असफल होते देखना चाहते हैं। धुरंधर रिलीज के वक्त बड़े डायरेक्टर्स ने उनसे कहा था कि फिल्म पिट जाएगी।
धुरंधर को नहीं किया गया सपोर्ट
स्क्रीन स्पॉटलाइट से बातचीत में कुणाल कोहली बोले, 'जब तक फिल्म चल नहीं गई, इंडस्ट्री ने भी इसे सपोर्ट नहीं किया। किसी ने धुरंधर को सपोर्ट नहीं किया था। बड़े से बड़े डायरेक्टर जिनसे मैंने फोन पर बात की, बोले, 'मंडे को फिल्म बैठ जाएगी।' मंडे को और चल गई।' वह बोले यही, बॉर्डर 2 के साथ हुआ था।
बॉर्डर 2 पर भी नेगेटिव बोले थे लोग
कुणाल बोलते हैं, 'किसी ने बॉर्डर 2 को सपोर्ट नहीं किया था। लोग बोले, 'दूसरे हफ्ते में थोड़ा बैठ गई।'इसने 300 करोड़ से ज्यादा कमाई की। मैंने कहा, आप क्या बात कर रहे हो, ब्लॉकबस्टर फिल्म है। तब डिसकशन खत्म हुआ।'
बताया हम-तुम का किस्सा
कुणाल कोहली ने अपनी फिल्म हम तुम का वक्त भी ध्यान किया। बोले, ‘बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तब ऐडलैब्स ही कुछ मल्टीप्लेक्सेज में से एक था। उनका गुरुवार का प्रिव्यू होता था। हम तुम का प्रिव्यू शो गुरुवार रात को था। आदित्य चोपड़ा ने मुझसे कहा कि मत करो क्योंकि इसमें आने वाले इंडस्ट्री के लोगों को ये समझ नहीं आएगी।’
कुणाल हो थे डिप्रेस
कुणाल ने बताया कि उन्होंने रिलीज से पहले प्रिव्यू किया और वहां के लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई। वह बोले, 'मैं इतना डिप्रेस हो गया कि आदी को फोन किया। वह बोले, 'मैंने कहा था ना कि मत करो क्योंकि मुझे पता था कि ये उन लोगों टाइप की फिल्म नहीं है।'' कुणाल बोले, 'इंडस्ट्री के 99 परसेंट लोग चाहते हैं कि आप सफल ना हों।'
कौन हैं कुणाल कोहली
कुणाल कोहली 1990 में फिल्म क्रिटिक थे। इसके बाद कुछ टीवी शोज होस्ट किए। उनकी डेब्यू फिल्म यश राज के साथ थी जिसका टाइटल था 'मुझसे दोस्ती करोगे'। यह फिल्म में रानी मुखर्जी करीना कपूर और रितिक रोशन लीड रोल्स में थे। 2004 में कुणाल कोहली की फिल्म हम तुम आई थी। इसे दर्शकों ने पसंद किया था।
धुरंधर पर जाकिर खान का बयान
धुरंधर के दोनों पार्ट्स ने इंडस्ट्री में नया इतिहास लिखा है। फिल्म की तारीफ में कई बड़े डायरेक्टर्स और सिलेब्स पोस्ट कर चुके हैं। हालांकि रीसेंटली एक अवॉर्ड शो में जाकिर खान का कमेंट चर्चा में था। इसमें उन्होंने बोला था कि लोग धुरंधर की तारीफ कितनी भी कर लें लेकिन सबको जलन होगी। जाकिर के इस स्टेटमेंट पर इंडस्ट्री से रिएक्शंस भी आए थे। अमीषा पटेल ने कहा था जाकिर नेगेटिविटी फैला रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
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