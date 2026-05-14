ना कोई बड़ा स्टार और ना बड़ा बजट; सिर्फ स्टोरी ने दिखाया दम और बॉक्स ऑफिस पर तोड़ डाले रिकॉर्ड
आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर छोटे बजट में ऐसी ताबड़तोड़ कमाई करके रिकॉर्ड बनाया कि बड़े बजट की फिल्में भी देखती रह गईं।
फिल्मों को बनाने के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खूब पैसा लगा देते हैं। कुछ तो अपनी मूवी को ग्रैंड बनाने के लिए उसमें बड़े स्टार्स को लेते हैं। लेकिन आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनमें से कुछ में बड़े एक्टर नहीं थे तो कुछ का बजट काफी कम था, लेकिन इसके बावजूद इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की।
कंतारा
ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा साल 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को ऋषभ ने सा सिर्फ डायरेक्ट किया था बल्कि इसमें परफॉर्म भी किया था। इस फिल्म की स्टोरी इतनी अलग थी कि सबका दिल लिया था। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि 16 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 411 करोड़ कमाए थे। वहीं यह मूवी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।
महावतार नरसिम्हा
महावतार नरसिम्हा एक एनिमेटेड फिल्म थी। यह फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई थी। महावतार नरसिम्हा भारत की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म थी। 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 302 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।
सीता रमम
दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर की फिल्म सीता रमम। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 98 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल थी।
12वीं फेल
विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल ने तो कमाल ही कर दिया था। साल 2023 में रिलीज हुई इस मूवी को विधु विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। 20 करोड़ की इस फिल्म ने 70 करोड़ कमाए थे। यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है।
हनुमान
साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म हनुमान ने तो कमाल ही कर दिया था। प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में तेजा सज्जा लीड रोल में थे। 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 220 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है।
द केरल स्टोरी
अदाह शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी काफी चर्चा में रही थी। 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 303 करोड़ की कमाई की थी। यह फिल्म आप जी5 में देख सकते हैं।
777 चार्ली
यह फिल्म एक खडूस आदमी और उसके पास आए एक पेट डॉग की स्टोरी है। पहले वह उस डॉग से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे उसे डॉग से प्यार होने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो डॉग जल्दी मरने वाला है और उसके आखिरी पलों को वह शख्स खूबसूरत बना देता है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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